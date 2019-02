Armin Van Buuren y Bonnie McKee estrenan su colaboración 'Lonely For You'

La leyenda urbana holandesa Armin Van Buuren , que además forma parte del selecto club de DJs de Europa Baila en Europa FM, está de vuelta junto a Bonnie McKee . 'Lonely for you' es su nueva colaboración y ya está disponible.

Armin Van Buuren en el vídeo de 'Lonely For You' / Youtube

Este nuevo tema fusiona la sensibilidad pop con los ritmos lentos de batería y, como muchos romances, se desplaza sin esfuerzo entre la luz y la oscuridad. Así suena 'Lonely For You', la colaboración de Armin Van Buuren con Bonnie McKee.

"Para mí, se asemeja a las luchas que todos enfrentamos con las relaciones, los altibajos. ¡Creo que fue apropiado publicarlo el día de San Valentín!", dice el Dj holandés.

"Lonely for You' es una canción sobre cómo recuperarse de perder a alguien, recoger las piezas y poner un pie delante del otro para avanzar, explica. "A veces, somos capaces de convencernos lógicamente de no amar a alguien, e incluso sentirnos aliviados por haber desaparecido ... pero en las horas solitarias de oscuridad en la quietud de la noche, esos sentimientos pueden surgir de las sombras y chuparnos de nuevo en la trampa de extrañar a alguien, incluso si sabemos que no es lo correcto para nosotros".

