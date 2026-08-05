Arranca el Sonorama Ribera y esto es todo lo que debes saber para disfrutarlo al máximo

Indie, pop, rock, dance, disco… todos los géneros caben en el Sonorama Ribera, el festival con el cartel más completo del verano -150 artistas anunciados-, que este miércoles activa todos sus escenarios, nada menos que nueve, para llenar Aranda de Duero de música y fiesta durante cuatro días.

Cuatro jornadas que, en esta 26ª edición, se han adelantado en el calendario para 'esquivar' el eclipse que tendrá esa zona de Burgos colapsada de turistas y 'cazadores de eclipses', pues la capital de la Ribera del Duero es uno de los lugares donde mejor se podrá disfrutar del evento astronómico más importante del siglo.

Otra de las novedades de este año es que la organización, en su apuesta por la inclusión, ha mejorado las medidas de accesibilidad instalando plataformas para personas con movilidad reducida en todos los escenarios, baños adaptados y salas de cambio especialmente diseñadas para personas con cuidados específicos o con bebés. También habrá intérpretes de la lengua de signos y subtítulos en las pantallas, entre otras iniciativas. Y muy importante: también se habilitarán 500 puntos violeta distribuidos por todo el recinto para luchar contra el acoso.

Y aunque muchos de los asistentes ya son veteranos del Sonorama, aquí una guía para disfrutarlo al máximo y no perderse nada.

¿Aún puedo comprar entradas?

Aún se pueden comprar entradas por días y cuestan 50 euros, pero hace una semana se agotaron los abonos generales y los abonos VIP.

¿Cuándo puedo recoger la pulsera?

La pulsera es imprescindible para entrar en el recinto, además de servir de monedero para pagar las consumiciones. Si no la has recogido antes, el miércoles lo puedes hacer en el Recinto El Picón desde las 10.00 horas hasta las 01.00 horas; el jueves y el viernes, en el mismo sitio, desde las 12.00 horas hasta la 01.00 horas; y el sábado, desde las 12.00 horas hasta las 00.00 horas.

¿Cuándo se podrá acceder a la zona de acampada?

Desde las 12 horas del miércoles se podrá acceder a la zona de acampada, que estará habilitada hasta el lunes 10 a las 12 horas.

En esta zona habrá un servicio, de pago, de carga de móviles y otros dispositivos electrónicos. E

¿Hay actos especiales para inaugurarlo?

Sí, hay dos. En el escenario Café Central, habrá una fiesta de bienvenida desde las 16.30 horas a cargo del DJ David Van Bylen.

Por supuesto, también habrá fiesta de disfraces. A partir de las 19 horas y hasta las 21 horas estará activo el photocall instalado en el escenario Tierra de Sabor. Habrá premios para los mejores: 50 euros en consumiciones para el mejor disfraz individual, 100 euros en consumiciones para el mejor disfraz de parejas y 150 euros en consumiciones al mejor disfraz de grupo.

¿Hay actividades paralelas?

Por supuesto. El viernes 7 hay programados Almuerzos en las bodegas de la zona y el viernes 7 y el sábado 8, en el Centro Cultural Fundación Caja Duero de la plaza del Trigo, hay organizadas catas de vino de Ribera del Duero.

Además la Escuela de escritores Sonorama, una iniciativa del festival para unir música y literatura, realizará dos encuentros en el Museo de Arte Sacro de San Juan: el viernes 7 a las 13 horas con Clara Nuño y el sábado 8, a la misma hora, con Aixa de la Cruz.

Los niños también tienen su espacio en el Sonorama Baby, el sábado y el domingo.

Los conciertos del primer día

Tras la apoteósica bienvenida no hay tiempo que perder. Estos son los conciertos programados para esa tarde-noche:

Escenario Aranda de Duero

19.00 horas - Nats Simons

20.40 horas - La Cabra Mecánica

22.20 horas – León Benavente

00.20 horas - La Pegatina

02.20 horas - Wally López

Escenario Ribera del Duero

19.50 horas - Carlangas

21.30 horas - Bebe

23.20 horas - Iván Ferreiro

01.20 horas - Crystal Fighters

Escenario Indexa

19.00 horas - Whisky Caravan

20.40 horas - Mafalda Cardenal

22.20 horas - Tu Otra Bonita

00.00 horas - D.Valentino

01.40 horas - Sofía Gabanna

Escenario Porklovers

19.50 horas - Yacaré

21.30 horas - Pablopablo

23.10 horas - Chiquita Movida

00.50 horas - The Molotovs

02.30 horas - Simulacro

Escenario Tierra de Sabor