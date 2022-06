La artista que Natalia Lacunza escucha sin parar y que no imaginarías

Se acerca uno de los días más importantes en la carrera artística de Natalia Lacunza. Este viernes 10 de junio sale a la venta Tiene que ser para mí, su primer EP del que ya ha adelantado cuatro canciones.

Por ello, este miércoles la cantante ha visitado Cuerpos especiales donde ha revelado a Eva Soriano e Iggy Rubín los detalles de su nuevo trabajo.

La entrevista también ha servido para descubrir el lado más desconocido, musicalmente hablando, de Natalia Lacunza, que ha sacado a la luz el nombre de la artista que escucha en bucle pero que aparentemente nadie imaignaría.

"Escucho mazo Carla Bruni desde pequeña. Me tranquiliza un montón. La escucho desde que era enana por mi madre, me tranquiliza un montón y me encanta escuchar las canciones. Me recuerda a mi madre y a mi infancia", ha asegurado sobre la cantante francesa.

La entrevistas con Eva Soriano e Iggy Rubín también ha dejado recomendaciones musicales de Natalia Lacunza, al estilo Alba Reche, que ha propuesto dos artistas más: 070 Shake y Çantamarta y rusowsky.

'Quelqu'un m'a dit', de Carla Bruni

'Liit', de Çantamarta y rusowsky

'Blue Velvet', de 070 Shake

'Purple Walls', de 070 Shake

Escucha la entrevista completa de Natalia Lacunza