Estos son los artistas que han arropado a Manuel Carrasco en su segundo concierto en Sevilla

Estos son los artistas que han arropado a Manuel Carrasco en su primer concierto en Sevilla | Agencia EFE

La residencia sevillana de Manuel Carrasco en La Cartuja de Sevilla está siendo todo un baño de masas para el artista onubense. Una serie de conciertos en la que el autor de No dejes de soñar está ofreciendo la faceta más enérgica de su tour Salvaje desde la raíz, interpretando sus mayores éxitos y rodeándose de grandes artistas y amigos.

Una dinámica que ya mostró en la primera entrega de esta residencia, donde el público pudo disfrutar de la participación de cantantes de la talla de Pastora Soler o Vanessa Martín, y que en esta segunda cita se ha tornado en una cara más rockera gracias a la participación de Siloé, Dani Fernández y Álvaro de Luna.

Dani Fernández

Uno de los momentos más destacados de la velada fue la subida al escenario de Dani Fernández para interpretar Los primeros días, Una de las canciones más icónicas de su repertorio y que el manchego supo hacer suya bajo el amparo de su autor.

Miguel Poveda

En una oda al flamenco que siempre ha influido en la obra de Manuel Carrasco, el artista tuvo a bien rodearse de uno de los cantaores más destacados del panorama contemporáneo: Miguel Poveda. El barcelonés tomó las riendas del escenario con la potencia sonora que le caracteriza al son de Menos mal, una canción que roza las dos décadas y que es una de las favoritas de su acólitos.

Siloé

Los miembros de Siloé también fueron protagonistas del segundo concierto de Manuel Carrasco en Sevilla, poniendo a saltar a los asistentes cantando Te busco en las estrellas. Otro hito para una de las bandas con mayor proyección del poprock nacional y que se sucede tras haber sido uno de los grupos invitados a los espectáculos que homenajearon la visita del Papa León XIV a Madrid.

Álvaro de Luna

Si hay alguien enamorado de su tierra ese es Manuel Carrasco y, para homenajear al andalucismo en la propia capital de comunidad autónoma, el de Huelva se alió con el sevillano Álvaro de Luna en Siempre fuertes. Una canción en la que no solo se puso de relieve la buena relación que una a estos paisanos, sino que este territorio sigue dando prodigios artísticos generación tras generación.