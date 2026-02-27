Entradas para el 'FUTTTURA TOUR' de Tini en España: cuándo es la preventa y la venta general y dónde comprarlas

Tini traerá en 2027 su gira FUTTTURA TOURa tres destinos de España. La gran superestrella argentina se ha convertido en la voz de una generación y no cabía duda de que su gira iba a tener presencia internacional.

La gira inició en 2025 en Argentina, donde ha llenado en nueve ocasiones el estadio Tecnópolis, y acaba de pasar este 2026 por Chile y Uruguay, con algunas fechas aún pendientes.

Durante los siguientes meses, Tini seguirá llevando su nuevo show a grandes estadios de Latinoamérica, con fechas en Paraguay y Perú, además de cuatro nuevas fechas en Argentina.

Desde luego, el FUTTTURA TOUR está siendo una de las sensaciones musicales del año en el continente americano. ¡Pero ahora también en España!

A continuación, te contamos cómo puedes hacerte con tu entrada para verla en Madrid, Barcelona y Valencia:

Cómo comprar entradas para el 'FUTTTURA TOUR'

Para no perderte esta experiencia inigualable que ha preparado Tini, deberás comprar tu entrada a través de Ticketmaster.

Para las fechas en el Movistar Arena de Madrid, también se pueden conseguir entradas en movistararena.es y baila.fm.

¿Cuándo están a la venta las entradas?

Las entradas para el FUTTTURA TOUR estarán disponibles para venta general el miércoles 4 de marzo a las 17:00. Cada persona podrá comprar un máximo de seis tickets.

Sin embargo, habrá una preventa en Ticketmaster ese mismo día a las 12:00. Para poder acceder a la preventa, hay que registrarse en este formulario.

Fechas del 'FUTTTURA TOUR' en España

La cantante de Miénteme ha anunciado un total de seis fechas para su paso por España, siendo Madrid, Barcelona y Valencia las ciudades privilegiadas: