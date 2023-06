Así fue la primera vez que Milky Chance interpretó 'Living in a Haze' en directo

Milky Chance regresa a la música a lo grande. Después de sus últimos temas y EPs con versiones, el grupo alemán lanza este viernes 9 de junio su disco Living in a Haze, un álbum enérgico y animado que combina diferentes estilos y ritmos.

En junio arranca también su gira por Estados Unidos y durante los próximos meses la banda recorrerá los principales festivales de ciudades como Nueva York, Portland, Boston o Filadelfia.

Antes de comenzar el tour, Clemens Rehbein y Phillip Dautsch decidieron dar un concierto en la ciudad alemana de Dormund para tocar varias de sus canciones más conocidas, así como algunos nuevos como Living in a Haze, que da título al disco.

Los asistentes a este pequeño show, entre los que estuvo un equipo de Europa FM, pudieron disfrutar de la primera vez que el grupo tocó en directo este tema. Hasta ese momento solamente había tocado versiones acústicas del mismo y ese día sorprendió a sus fans con un espectáculo de luces y sonidos que hizo vibrar el recinto.

Living in a Haze es una de las canciones del disco homónimo que sonará íntegro este viernes 9 en Europa FM. Celebraremos el día Milky Chance y cada hora se emitirá en antena una de las doce canciones que conforman el álbum para que los oyentes las puedan escuchar todas. ¡No te pierdas nada!

Letra completa de 'Living in a Haze' de Milky Chance

I've been up a couple days, I wonder why

I've been living in a haze, what a foolish life

Now I'm back out on the pavement, don't know why

I should be dancing, I should be dancing the night away

I wish I was a disco boy, disco boy

Moving like I'm paranoid, paranoid

I wish I was a disco boy, disco boy

I should be dancing the pain away

The pain away

I'm gonna wear my favorite colour tonight, oh my!

I'm gonna shake it like the thunder tonight, oh my!

Dreams up in my head

How far can I get?

I hope it's not too late to fly

'Cause I feel like I've been going under tonight, oh my!

I've been up a couple days, I wonder why

I've been living in a haze, what a foolish life

Now I'm back out on the pavement, don't know why

I should be dancing, I should be dancing the night away

I wish I was a disco boy, disco boy

Moving like I'm paranoid, paranoid

I wish I was a disco boy, disco boy

I should be dancing the pain away

The pain away

I should be dancing

I should be dancing

I'm gonna wear my favorite colour tonight, oh my!

I'm gonna shake it like the thunder tonight, oh my!

I wish I was a disco boy, disco boy

Moving like I'm paranoid, paranoid

I wish I was a disco boy, disco boy

I should be dancing the pain away

The pain away

(The night away)

I should be dancing (The night away)

I should be dancing (The night away)

I should be dancing the night away

Con el estreno de su nuevo disco, Milky Chance ha dejado claro que es uno de los grupos más importantes de la actualidad y no es extraño que esté tocando por todo el mundo.