Así es 'Mar Azul', a nueva colaboración de Piso 21, Clean Bandit y Jhosy

Los colombianos de Piso 21 vuelven a sacar el tema del verano, y es que ya es habitual que sus temas musicales se conviertan en hits de la temporada de calor.

El tema Mar Azul ha conseguido juntar a la mítica banda de pop, Clean Bandit, los creadores de sencillos como Rather Be o Symphony, con el joven caribeño Jhosy.

La canción tiene tendencias de diferentes estilos musicales y es que es obvio que cuando cantantes de diferentes ámbitos se juntan, se fusionan sus estilos, y así ha pasado con su nuevo tema.

Una canción veraniega propia de Piso 21 y Jhosy, con toques de un género más pop, habituales de la banda británica.

Mar Azul habla de los días de verano y cómo este ayuda a pasar el desamor y así lo reflejan en su lyrics perfecta para esta época estival.

Letra de Mar Azul

Ya todo tiene sentido

Esto no lo había sentido

Que nos estamo' gustando

Llenemos este vacío

Sé que no te ha ido bien el amor como a mí

Pero no te estreses, mami

Que yo te lo pongo fácil

Puede que esta vez

La cosa fluya, sin tanta bulla, eh

Si me tienes fe

Terminarás siendo más mía que tuya

Paz como el mar azul

Me tienes en la orilla pensando en qué te haría

Así me tienes tú

Con ganas de lanzarme y en lo profundo penderme

Paz como el mar azul

Me tienes en la orilla pensando en qué te haría

Así me tienes tú

Con ganas de lanzarme, en lo profundo penderme

Un beso tuyo pa' este calor

El olor a coco en tu bronceador

Que me tiene loco, tú me tiene' loco

Azul caribe como tus ojo'

Si te me pega', yo no me enojo

Cuando te toco, si me tiene' loco

Ahora senta'o en la orilla, di que estás aquí

Yo que andaba perdido

Encontrarte fue mi sentir

Naufragando en el kayak

Contigo fue que viví

Esa' cosa' que no se pueden decir