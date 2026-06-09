El elenco de 'Toy Story 5' desvela cómo guardaron en secreto la canción de Taylor Swift

El anuncio de la quinta película de la saga Toy Story, que verá la luz el próximo 17 de junio en España, ha venido acompañado de una gran sorpresa para los fans de la saga de animación: la colaboración musical de Taylor Swift en la canción I Knew It, I Know You.

Un sueño cumplido para la artista que, como confesó, siempre soñó "poder escribir para estos personajes", ya que es una fan incondicional de la franquicia desde su primera entrega en 1995.

Sin embargo, a pesar de la emoción generada con I Knew It, I Know You, lo cierto es que este proyecto se ha mantenido totalmente en secreto durante la producción de Toy Story 5. De hecho, han sido los propios miembros del elenco quienes han contado al medio Entertainment Tonight cómo se han llevado a cabo las sesiones de grabación bajo la más estricta confidencialidad, haciendo que ni los propios protagonistas conociesen la colaboración.

Era "top secret" ha explicado el actor Tom Hanks, quien interpreta la voz del sheriff Woody. "Había una gran parte de la película que no veíamos hasta que decidían mostrárnoslo durante nuestras sesiones de grabación", ha indicado.

Tanto es así que incluso Tim Allen, quien da voz a Buzz Lightyear, ha recordado que cantó "la primera canción a cappella" y sin apoyo musical, demostrando las precauciones que ha llevado a cabo el equipo de producción para evitar filtraciones acerca de la presencia de Taylor Swift como integrante de la banda sonora del largometraje.