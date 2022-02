Así suena 'Chicken teriyaki' de Rosalía, otro adelanto de 'Motomami'

Rosalía ha vuelto a regalarnos un pequeño adelanto de Motomami, su esperadísimo tercer álbum que verá la luz el próximo 18 de marzo y del que ya ha presentado su primer single, Saoko.

Pero este no es el único tema que hemos podido escuchar hasta el momento. Hace unas semanas publicó un breve vídeo en el que la veíamos en un telesilla cantando un fragmento de Hentai, cuya letra no quedó exenta de polémica.

Mientras a muchos seguidores les encantó el adelanto, otros criticaron la letra por considerar que no está a la altura de las canciones de El Mal Querer. Unas críticas a las que tanto ella, como su propia madre, no dudaron en responder.

Ahora, prácticamente un mes antes del lanzamiento de Motomami, Rosalía ha lanzado un snippet de Chicken teriyaki, que se asemeja más a la línea de Saoko y Hentai que a La Fama, la particular bachata que lanzó junto a The Weeknd.

"Pa ti naki, chicken teriyaki, pa ti naki, chicken teriyaki, tu gata quiere monkey, mi gata kawasaki" es lo que se le puede escuchar cantar. Una letra que ha despertado las mismas sensaciones que cuando lanzó Hentai.

"Amo a Rosalía pero siento que sus canciones son muy simples en comparación con El Mal Querer y no le encuentro el sentido que tenían sus canciones de antes, quiero que alguien (que no sea hate de Rosalía) me diga si le está pasando igual :(", "Lo mediocre que está siendo Motomami, rimas edgy y fáciles" o "Saoko la superé y ahora puedo escucharla, esta no me gusto para nada. Me quedo con las anteriores canciones de Rosalía", son algunos de los mensajes que pueden leerse en redes sociales.

Por otro lado, también hay muchos seguidores que consideran que estas canciones lo van a petar en las discotecas, o que hay que esperar a escuchar el álbum completo para poder sacar una valoración.