Así suena 'Enamórate', la colaboración de Bad Gyal y Nicki Nicole (+letra)

La unión de dos de las artistas más virales de los últimos años promete romper internet. Y si no lo rompe, por lo menos lo colapsa. Los fans llevaban años pidiéndolo y por fin se ha hecho realidad.

El 11 de febrero Bad Gyal reventó en Palau Sant Jordi de Barcelona y el 17 hizo lo mismo en el WiZink Center de Madrid. Dos multitudinarios conciertos que demostraron que la artista cuenta con una incondicional legión de seguidores dispuestos a seguir a la más pegà de España a donde haga falta.

El tracklist de los shows estuvo repleto de éxitos. No faltaron los más míticos, como Mercadona o Fiebre, pero también los más nuevos, como su colaboración con Quevedo para Real G. El canario estuvo presente además en Madrid para cantarla junto a Alba Farala sobre el escenario, una colaboración que en directo supuso un auténtico huracán de sensaciones.

También hubo hueco en el repertorio para temas inéditos, algunos ya conocidos por los fans más acérrimos. Y cuando sonó a todo volumen el lema 'son la Nicki y la Bad Gyal enamórate' se desató la euforia. La colaboración era por fin una realidad y que la artista la cante en directo en sus dos shows más masivos es la confirmación de que pronto se estrenará de manera oficial.

El título que suena con más fuerza es Enamórate y la fecha de lanzamiento es de momento un misterio.

Sobre lo que se ha especulado mucho es sobre el posible lanzamiento este 2023 del primer disco de Bad Gyal.

Aunque lleva desde el 2016 en lo más alto de la esfera de la música underground, lo cierto es que la catalana todavía no ha debutado con un álbum de estudio. Ya ha dado varias pistas sobre él. Los fans apuntan a que se llamará 'La Joia'.

Letra de Enamórate de Bad Gyal y Nicki Nicole

[Verso: Bad Gyal]

Lo' ponemo' friki, lo' ponemo' mal

Con nosotra' loco' se ponen

Cuando llegamo', las copias se van

Con la Nicki y la Bad Gyal, enamórate

Qué rango de mujer hoy tú va' a probar

Que rompo todo' lo' tema', tú colócame

Ni mi amiga, ni tu amigo, no' vamo' a llevar

[Estribillo: Nicki Nicole & Bad Gyal, Ambas]

Son la Nicki y la Bad Gyal, enamórate

Lo hacemo' desde hace tiempo, lo damo' to'

No pedimo' ni permiso ni perdón

Cuando entramo' a la disco no' llevamo' a to'

Enamórate, hipnotízate, te erizo la piel

Dime qué lo que

Sabe' cómo e'

No voy a volver

Solo es una vez

Aprovéchame

[Verso: Bad Gyal]

Sin еstar en la cama, te dan ganas

Me miró, lo comеntó con los panas

Suave no' movemo'

Y ahora no' comen con la mirada

Y ando con la Nicki

Flow original, todo se pega ticky

Nos tiran pila, en la disco somo' picky

Suena nuestro tema, hay que bailarlo tricky

Quiero TikTok esto e'

[Verso: Nicki Nicole & Bad Gyal]

[?] violeta que yo tengo en la funda

Te mete' con nosotra' y ya estás cavando tu tumba

No te no' confunda'

Es muy difícil que no'– que nos hunda'

Ahora todos usan flow 2000

Copian el estilo, no tienen ni pa' llegarle

Bad Gyal solo hay una y como Nicki ninguna

[Estribillo: Nicki Nicole & Bad Gyal, Ambas]

Son la Nicki y la Bad Gyal, enamórate

Lo hacemo' desde hace tiempo, lo damo' to'

No pedimo' ni permiso ni perdón

Cuando entramos a la disco no' llevamo' a to'

[Outro]

Con la Nicki y la Bad Gyal (Otra vez más)

Con la Nicki y la Bad Gyal, Gyal, Gyal

Enamórate, hipnotízate

Con la Nicki y la Bad Gyal, Gyal (Ohh)

Con la Nicki y la Bad Gyal