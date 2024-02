Así suena en francés e italiano 'Zorra', la canción de Nebulossa para Eurovisión

Nebulossa está lista para conquistar Eurovisión con Zorra , su rompedora propuesta musical. Son muchas las voces críticas con la canción porque creen que no se va a entender fuera de España, sin embargo, algunos tiktokers extranjeros han comenzado a doblarla a otros idiomas .

La música trasciende fronteras independientemente de las barreras lingüísticas.

Eurovisión es el escenario perfecto para demostrar que las propuestas interesantes triunfan aunque la letra de las canciones no se entienda. En 2023, el grupo croata Let 3 presentó Mama ŠČ!, un tema con una puesta en escena chocante que les permitió quedar en el puesto 13 y en 2022 la serbia Konstrakta logró alcanzar la quinta posición con In corpore sano.

España se ha puesto como objetivo vivir una situación similar con Zorra, el single de Nebulossa inspirado en la historia de la concejala trans Manuela Trasobares. El problema principal de los alicantinos es que el punto fuerte de la candidatura es su letra y es evidente que aquellos que no hablen español no van a entenderlo.

Para solucionarlo, RTVE lanzará el videoclip oficial subtitulado a varios idiomas europeos como el inglés, francés, alemán, italiano, portugués o sueco.

Las versiones de 'Zorra' en francés e italiano

Vamos a recibir ayuda para la difusión del mensaje de Zorra y varios tiktokers han grabado versiones de la canción en otras lenguas.

¿Cómo sonaría Zorra en francés? El influencer @florentamare lo ha comprobado.

¿Y en italiano? @giadabahon nos da la respuesta.

'Zorra' conquista Lanzarote: así ha sido la primera actuación de Nebulossa tras ganar el Benidorm Fest