Así suena el remix de 'Eurosummer', la colaboración de Zara Larsson con Shakira

Shakira está que lo rompe. Un día antes de su concierto en Copacabana, la colombiana ha estrenado dos colaboraciones este 1 de mayo. Una de ellas es Choka Choka, con Anitta, y la otra es un remix con la cantante sueca Zara Larsson, conocida por éxitos com Symphony, Lush Life o Stateside.

La canción, entre el dance y el pop, es una oda a los amores fugaces de verano: "Seré tu chica durante dos meses / Les dices a tus amigos que soy demasiado divertida / No quiero que esto se acabe / Esto se siente como un verano europeo", dice la letra del estribillo traducida, ya que Shakira canta en inglés.

En declaraciones a Entertainment Tonight, Larsson ha mostrado su entusiasmo por poder colaborar con Shakira: "Estar simplemente cerca de ella fue realmente increíble porque es tan humilde y dulce... Además, es muy colaborativa. Me manda audios larguísimos y es un encanto", dice.

Y añade: "Soy muy fan suya, tanto por la manera en que se mueve en la industria como por cómo se comunica con la gente. Sé que está ocupadísima, como nadie más. Así que el hecho de que haya sacado tiempo de su agenda tan apretada para formar parte de esto, incluso para hacer un verso de mi canción… es icónico".

Este remix forma parte del nuevo álbum de Zara Larsson, Midnight Sun: Girls Trip, una revisión de su disco de 2025. Así, cada canción de su anterior proyecto cuenta ahora con la colaboración de una artista femenina, como puede ser PinkPantheress, Emilia, Tyla o Madison Beer.

Letra del remix de 'Eurosummer'

In my little sundress, barely covers me up

Tell me, how sexy am I? Very

Drunk on the beach, barely, gettin' no sleep

Tell me, how good is this life? Very

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Every night's an event

Kiss me, kiss me French

Show me something I won't forget

Now, got the euros in my hand

Got the time to spend

Baby, let's go all in

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I'll be your girl for two months

You tell your friends I'm too fun

Naked and never sober

This feels like Euro summer

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This feels like Euro summer

(Ah) This feels like Euro summer

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Last time I came clearly

Things turned odd briefly

But now I'm back

Crazy, and if you're done, baby

Let's make a mess, maybe

And never look back

La disco, la playa, la brisa, la noche

Amalfi, Ibiza

You tell me I'm open

You're dying to have me

I've got a drip that makes you drown

But you'll be coming before I touch down

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I'll be your girl for two months

You tell your friends I'm too fun

Don't want this to be over

This feels like Euro summer

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This feels like Euro summer

(Ah) This feels like Euro summer

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Frame me, picture in your memory

When we were together and hot under the sun

Baby, let's get fucking crazy

Crazy, cray-cray-cray-cray—

Let's get fucking crazy

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(Ah) This feels like Euro summer

(Ah) This feels like Euro summer

Feels like, this feels like, this feels like Euro summer

This feels like, this feels like, this feels like Euro summer

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Fuente: Genius