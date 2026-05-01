Así suena el remix de 'Eurosummer', la colaboración de Zara Larsson con Shakira
Shakira se une a Zara Larsson en el remix de Eurosummer, una canción sobre los amores de verano donde la colombiana canta en inglés.
Alejandro Sanz confiesa por qué nunca surgió el amor con Shakira: "No me gustaría perderla"
Shakira está que lo rompe. Un día antes de su concierto en Copacabana, la colombiana ha estrenado dos colaboraciones este 1 de mayo. Una de ellas es Choka Choka, con Anitta, y la otra es un remix con la cantante sueca Zara Larsson, conocida por éxitos com Symphony, Lush Life o Stateside.
La canción, entre el dance y el pop, es una oda a los amores fugaces de verano: "Seré tu chica durante dos meses / Les dices a tus amigos que soy demasiado divertida / No quiero que esto se acabe / Esto se siente como un verano europeo", dice la letra del estribillo traducida, ya que Shakira canta en inglés.
En declaraciones a Entertainment Tonight, Larsson ha mostrado su entusiasmo por poder colaborar con Shakira: "Estar simplemente cerca de ella fue realmente increíble porque es tan humilde y dulce... Además, es muy colaborativa. Me manda audios larguísimos y es un encanto", dice.
Y añade: "Soy muy fan suya, tanto por la manera en que se mueve en la industria como por cómo se comunica con la gente. Sé que está ocupadísima, como nadie más. Así que el hecho de que haya sacado tiempo de su agenda tan apretada para formar parte de esto, incluso para hacer un verso de mi canción… es icónico".
Este remix forma parte del nuevo álbum de Zara Larsson, Midnight Sun: Girls Trip, una revisión de su disco de 2025. Así, cada canción de su anterior proyecto cuenta ahora con la colaboración de una artista femenina, como puede ser PinkPantheress, Emilia, Tyla o Madison Beer.
Letra del remix de 'Eurosummer'
In my little sundress, barely covers me up
Tell me, how sexy am I? Very
Drunk on the beach, barely, gettin' no sleep
Tell me, how good is this life? Very
-
Every night's an event
Kiss me, kiss me French
Show me something I won't forget
Now, got the euros in my hand
Got the time to spend
Baby, let's go all in
-
I'll be your girl for two months
You tell your friends I'm too fun
Naked and never sober
This feels like Euro summer
-
This feels like Euro summer
(Ah) This feels like Euro summer
-
Last time I came clearly
Things turned odd briefly
But now I'm back
Crazy, and if you're done, baby
Let's make a mess, maybe
And never look back
La disco, la playa, la brisa, la noche
Amalfi, Ibiza
You tell me I'm open
You're dying to have me
I've got a drip that makes you drown
But you'll be coming before I touch down
-
I'll be your girl for two months
You tell your friends I'm too fun
Don't want this to be over
This feels like Euro summer
-
This feels like Euro summer
(Ah) This feels like Euro summer
-
Frame me, picture in your memory
When we were together and hot under the sun
Baby, let's get fucking crazy
Crazy, cray-cray-cray-cray—
Let's get fucking crazy
-
(Ah) This feels like Euro summer
(Ah) This feels like Euro summer
Feels like, this feels like, this feels like Euro summer
This feels like, this feels like, this feels like Euro summer
-
Fuente: Genius