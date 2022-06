Así suena el temazo de Eminem y Snoop Dogg

Eminem y Snoop Dogg se han unido y han creado el videoclip de su nueva canción From the D to the LBC. El vídeo musical ha sido animado por James Larese y en el mismo podemos ver un mundo animado donde Eminem y Snoop Dogg se transforman en simios.

La buena relación entre los dos raperos se ha hecho patente desde que actuaron juntos en el espectáculo de la Superbowl dejando atrás la tensión generada entre ambas estrellas. Estos últimos meses parece que han sido de lo más intensos para Eminem, después de que hace unos días también se anunciara su participación en la banda sonora de la nueva peli de Elvis, con The King and I.

Así suena 'From the D to LBC'

La pelea entre Eminem y Snoop Dogg

Lo que ocurrió en 2020 es que Snoop Dogg hizo una lista de los raperos más influyentes de la historia, ¡pero no añadió a Eminem! Aquello generó mucha polémica en su momento y terminó en una pelea dialéctica entre ambos músicos. Por suerte, los tiempos han cambiado y la historia de los raperos ha tenido un final feliz dada la cordial relación de la que ahora hacen gala.