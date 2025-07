Ava Max celebra el 4 de julio con 'Wet, Hot American Dream'

La cantante Ava Max se ha propuesto iniciar el verano con fuerza y orgullo nacional con Wet, Hot American Dream, el nuevo single con el que celebra el 4 de julio, el Día de la Independencia de los Estados Unidos, y con el que da unas cuantas pistas del sonido de su próximo álbum, Don't Click Play.

Un colorido videoclip inspirado en la bandera de los Estados Unidos, protagonista a lo largo de todo el vídeo, en el que la artista hace guiños a algunos elementos de la cultura popular de su país como el béisbol o el icónico poster de We can do it, en el que se reivindicaba la figura de las trabajadoras estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial.

A nivel musical, la de Wisconsin mantiene la línea de pop con arreglos electrónicos que tan buenos resultados le ha dado a lo largo de su carrera y que también ha empleado en los anteriores singles de Don't Click Play como Lost your Faith o Lovin myself. "Tuve tiempo para replantearme y definir qué quería para este próximo álbum. No quería simplemente armar un álbum y publicarlo", explicó en Audacy acerca del proceso compositivo de este nuevo proyecto.

Un refrescante tema con el que a buen seguro dominará las listas de baile en un tórrido verano en el que será necesario refrescarse, al igual que Ava Max hace en Wet, Hot American Dream, y que no hace más que aumentar la expectación sobre el lanzamiento de Don't Click Play el próximo 22 de agosto.

Un disco con el que, además, Ava max llevará a cabo una gran gira internacional que dará comienzo el 3 de septiembre y que llegará a España el 19 de noviembre con el concierto que la cantante dará en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid.