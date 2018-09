Avril Lavigne regresa tras cinco años apartada de la música por la enfermedad de Lyme

Avril Lavigne estuvo mucho tiempo callada, sin dejar claro qué le pasaba, pero finalmente, se sinceró y explicó que le habían diagnosticado la enfermedad de Lyme, una dolencia que provoca dolores musculares y articulares producidos por una bacteria, y que la obligó a alejarse del mundo de la música.

Tras cinco años sin lanzar álbum, Lavigne ha anunciado su regreso. A través de un comunicado en su página web, la artista expresa todo lo que ha luchado contra su enfermedad, "fueron los peores años de mi vida mientras atravesaba batallas físicas y emocionales" y que toda esta lucha la ha convertido en música. "He escrito canciones en mi cama y en el sofá y grabé allí también. Las palabras y letras que eran tan fieles a mi experiencia salieron de mí sin esfuerzo".

El próximo 19 de septiembre podremos escuchar Head Above Water, el primer single de su próximo trabajo discográfico. Es una canción que escribió desde su cama, en uno de los momentos más "terroríficos de mi vida". Con este tema, que acabó con Travis Clark, explica su vida y el momento en el que llegó a aceptar "la muerte y podía sentir que mi cuerpo se cerraba. Me sentó como si me estuviera ahogando. Como si estuviera bajo el agua y solo tuviera que salir a tomar aire".

Asimismo, Avril Lavigne expone que su Fundación está trabajando para que el diagnóstico de la enfermedad de Lyme, que se contrae por la picadura de una garrapata, sea más rápido. Y sobre todo, se sincera y muestra las ganas que tiene de volver a subirse a un escenario "para sostener mis guitarras y correr. Para cantar con todo mi corazón y viajar alrededor del mundo para ver a todos mis fans", a los que agradece esta larga espera y todo el apoyo que ha recibido estos años.