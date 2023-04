Bad Bunny se disculpa con Harry Styles después de criticarlo durante su show en Coachella

Bad Bunny ha sido una de las cabezas de cartel durante esta edición del Coachella y arrasó durante sus dos actuaciones. Sin embargo, el puertorriqueño ha estado involucrado en una polémica después de que en su primer show se proyectara en el escenario un tweet en el que se atacaba a Harry Styles.

El mensaje decía: "Buenas noches. Benito pudo haber hecho 'As It Was', pero Harry nunca pudo haber hecho 'El apagón'".

No se sabe qué pudo ocurrir o quien estuvo detrás de esta decisión, sin embargo, durante su segundo show ha utilizado el mismo medio para disculparse con el británico y recalcar que no tiene ningún problema con él.

Han vuelto a proyectar un nuevo mensaje en el que se dice: "Lo siento Harry. Fue un error de mi equipo. Te amamos. <3".

Quedan muchas dudas en el aire después de lo sucedido entre Bad Bunny y Harry Styles en Coachella, aunque todo apunta a que fue un error sin importancia y que entre ellos no existe rivalidad insana.