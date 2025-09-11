Bad Bunny explica por qué no actúa en EE.UU.: "Ninguna de las razones es por odio"

El cantante Bad Bunny está apunto de finalizar su residencia No me quiero ir de aquí en el Coliseo de San Juan, conocido popularmente como El Choli, donde ha llevado a cabo 30 conciertos en los que el puertorriqueño ha querido fundirse con su tierra y con sus compatriotas.

Una forma de presentar Debí tirar más fotos, su último álbum, totalmente sorprendente, priorizando los espectáculos domésticos antes que los internacionales, en la que el artista pretendía "traer el álbum a la realidad, [mostrar] cómo se vería si fuera físico", ha explicado en el i+D.

"Tiene la alegría y la vibra de fiesta de Un Verano Sin Ti, pero esta vez la puertorriqueñidad está más presente que nunca. El orgullo, el sentido de patria que une generaciones", ha indicado, dados los amplísimos rangos de edad que han acudido a sus shows, donde tienen cabida tanto adolescentes como sexagenarios.

Uno de los aspectos más destacados de la gira internacional de Bad Bunny es la falta de compromisos musicales en Estados Unidos. "Hubo muchas razones por las que no me presenté en Estados Unidos, y ninguna de ellas fue por odio; he actuado allí muchas veces", ha argumentado durante la conversación, aunque confiesa que uno sus miedos era que "el maldito ICE [Servicio de Inmigración y Control de Aduanas] podría estar afuera [de mi concierto]", una cuestión compartida con su equipo y que les "preocupaba mucho".

De hecho, ha recordado cómo ha "conocido a muchos gringos" que consideran que sería una oportunidad para Puerto Rico convertirse en un estado de pleno derecho del país norteamericano. "Y les digo: No, hermano, no es así. Eso no es nada genial. Muchos son ignorantes, pero simplemente viven su vida. No saben que aquí hay gente que está perdiendo sus hogares. Fueron criados pensando solo en ganar dinero, así que no lo tienen presente. Hay otra perspectiva que intento enseñarles".