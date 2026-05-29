Todo comenzó con una silla de plástico: el fenómeno Bad Bunny llega a Madrid

El puertorriqueño aterrizará en Madrid este 30 de mayo con su gira Debí tirar más fotos World Tour , coincidiendo además con la visita del Papa León XIV y varios eventos que aumentarán la afluencia en la capital.

Madrid se prepara para recibir a Bad Bunny, un fenómeno cultural que tiene programados a partir de este sábado diez conciertos en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, una historia que comenzó hace un año con la publicación en sus redes de la foto de una enigmática silla de plástico, su forma de anunciar las actuaciones de su último disco.

Estrella de la Super Bowl de este año y el artista más escuchado en 2025 en la plataforma Spotify, Bad Bunny llega a Madrid tras los dos conciertos exitosos y multitudinarios en el Estadi Olímpic de Barcelona, con las siguientes fechas programadas: 30 y 31 de mayo, 2 y 3 de junio, y también 7, 10, 11, 14 y 15 de junio.

En total, el puertorriqueño ha vendido 600.000 entradas en España, el inicio del tramo europeo de su gira mundial Debí tirar más fotos, que incluye plazas como Bruselas, Lisboa, Londres o París.

Todo comenzó con una silla de plástico

Horas de especulaciones en mayo de 2025 precedieron al anuncio oficial de las primeras fechas de conciertos en España, a raíz de que el artista publicara en sus redes sociales sendas fotos de una silla de plástico blanca -en homenaje a sus raíces culturales- frente al Estadi Olímpic y al Metropolitano.

Un año después, llega a Madrid la gira de Debí tirar más fotos, el disco homenaje a su país y compuesto por 17 canciones en las que fusiona reguetón con géneros tradicionales puertorriqueños como la salsa y la plena.

Así se refleja en cada escenario -y el Metropolitano no será menos- donde se instala la 'casita', una estructura escenográfica que recuerda a la típica vivienda puertorriqueña, cuyo tejado se convierte también en un escenario y desde donde los invitados VIP disfrutan del concierto.

Bad Bunny y León XIV coinciden en Madrid

Los conciertos de Benito Antonio Martínez Ocasio (Bayamón, 1994) coinciden con parte de la visita del papa León XIV, que desarrolla un viaje apostólico a España del 6 al 12 de junio con una primera parada en la capital española, seguida de Barcelona y Canarias.

Así, el concierto del sábado 6 de junio de Bad Bunny comenzará al mismo tiempo que la gran vigilia de oración con jóvenes que tiene prevista el papa en la madrileña plaza de Lima, es decir, a una distancia de 14 kilómetros.

Los dos eventos, que además compartirán fecha con la 84 Feria del Libro de Madrid, han obligado a organizar un gran despliegue en la capital, con ampliación de horarios y frecuencias en el Metro, gratuidad en los autobuses de la EMT y un dispositivo especial de tráfico y seguridad.

En cuanto a la ocupación hotelera, León XIV y Bad Bunny -que no visitaba España desde 2019- elevan al 82 % la ocupación en Madrid del 5 al 9 de junio, de acuerdo a las previsiones de los empresarios de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM).

La asociación ha destacado sendos acontecimientos, "muy diferente" pero "dinamizadores de la ciudad", suponiendo un impacto directo en la demanda hotelera, en especial durante el fin de semana, según el comunicado de prensa emitido.