Bad Bunny promete volver a Milán tras cancelar un concierto por tormenta: "Las cosas de Dios no están en nuestras manos"

Tras dos meses girando por Europa, Bad Bunny ha dado por finalizado el DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour en Bélgica este 22 de julio. El puertorriqueño dio un último concierto muy especial en el Estadio Rey Balduino donde habló sobre el show de Milán que tuvo que cancelar por condiciones climáticas.

"Estaba teniendo uno de los mejores shows de toda la gira, pero las cosas de la naturaleza, las cosas de Dios no están en nuestras manos", confesó el artista. El pasado 18 de julio, una tormenta eléctrica en medio del concierto obligó a cancelar la segunda y última fecha del tour en Milán.

A pesar de que en un inicio intentaron suspender temporalmente el espectáculo, la intensidad del temporal obligó finalmente a evacuar a los ochenta mil asistentes y cancelar el concierto. Ante la imposibilidad de reubicar el concierto, la promotora ha confirmado que devolverá el dinero a los fans, y durante el show de Bélgica Bad Bunny prometió volver algún día a la ciudad italiana.

Concho, el sapo animado que se ha convertido en la mascota de la era de DeBÍ TiRAR MáS FOToS y que aparece como hilo conductor a lo largo del concierto, también habló sobre lo ocurrido en Milán. "En la última fecha, preparándome para disfrutar, hubo una tormenta… Empezó a caer granizo. Me cayeron como 7 bloques de hielo en la cabeza. No voy a olvidar eso nunca”, afirmó en las pantallas del Estadio Rey Balduino.

Aunque la intención de Benito sea volver a Milán, ya no ocurrirá con DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, por lo que parece que habrá que esperar a su próxima gira para que el artista regrese al país transalpino.

Bad Bunny se emociona en Bélgica

Después de ocho meses de gira, Bad Bunny no ha podido enviar emocionarse al despedirse de la era de DeBÍ TiRAR MáS FOToS en Bélgica. Durante una de las últimas ovaciones del concierto, Benito se puso sentimental y comenzó a llorar mientras agradecía con estos el cariño de todos los fans.

El último concierto del DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour tuvo como canción exclusiva Un coco, canción incluida en Un Verano Sin Ti. Además, Jowell & Randy aparecieron por sorpresa para cantar junto a Bad Bunny Safaera, uno de los temas más icónicos del repertorio del puertorriqueño.