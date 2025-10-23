Bad Gyal anuncia nuevos conciertos de su gira en 2026: ciudades, fechas y venta de entradas
Bad Gyal ha arrasado con su gira en 2026, y tras varios sold outs la artista ha ampliado el tour. Te contamos todos los detalles de los nuevos conciertos.
Bad Gyal arrasa con la venta de entradas de su gira en 2026, pero los fans tienen una nueva oportunidad de ver a la artista en directo.
La cantante ha anunciado tres nuevas fechas nuevas en España: el 22 de marzo en el Palau Sant Jordi de Barcelona, el 14 de abril en el Movistar Arena de Madrid y el 15 de mayo en el Arena Miribilla de Bilbao.
Estos conciertos se unen al resto ya programados:
- 20/03 – Palau Sant Jordi, Barcelona (sold out)
- 21/03 - Palau Sant Jordi, Barcelona (sold out)
- 22/03 - Palau Sant Jordi, Barcelona
- 11/04 – Movistar Arena, Madrid (sold out)
- 12/04 - Movistar Arena, Madrid (sold out)
- 14/04 - Movistar Arena, Madrid
- 24/04 – Roig Arena, Valencia
- 09/05 – Cruzcampo Sur Stadium La Cartuja, Sevilla
- 15/05 - Arena Miribilla, Bilbao
- 16/05 – Arena Miribilla, Bilbao (sold out)
- 23/05 – Coliseum, A Coruña
Cómo comprar las entradas
La demanda es tan alta que ya no se puede comprar entradas, pero sí puedes registrarte en la lista de espera, que sirve para avisar a los inscritos los primeros en el caso de que haya disponibilidad de más entradas o se anuncien nuevas fechas.