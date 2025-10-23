Bad Gyal anuncia nuevos conciertos de su gira en 2026: ciudades, fechas y venta de entradas

Bad Gyal en el Festival de Roskilde 2025 | Joseph Okpako / WireImage / Getty Images

Bad Gyal arrasa con la venta de entradas de su gira en 2026, pero los fans tienen una nueva oportunidad de ver a la artista en directo.

La cantante ha anunciado tres nuevas fechas nuevas en España: el 22 de marzo en el Palau Sant Jordi de Barcelona, el 14 de abril en el Movistar Arena de Madrid y el 15 de mayo en el Arena Miribilla de Bilbao.

Estos conciertos se unen al resto ya programados:

20/03 – Palau Sant Jordi, Barcelona (sold out)

21/03 - Palau Sant Jordi, Barcelona (sold out)

22/03 - Palau Sant Jordi, Barcelona

11/04 – Movistar Arena, Madrid (sold out)

12/04 - Movistar Arena, Madrid (sold out)

14/04 - Movistar Arena, Madrid

24/04 – Roig Arena, Valencia

09/05 – Cruzcampo Sur Stadium La Cartuja, Sevilla

15/05 - Arena Miribilla, Bilbao

16/05 – Arena Miribilla, Bilbao (sold out)

23/05 – Coliseum, A Coruña

Cómo comprar las entradas

La demanda es tan alta que ya no se puede comprar entradas, pero sí puedes registrarte en la lista de espera, que sirve para avisar a los inscritos los primeros en el caso de que haya disponibilidad de más entradas o se anuncien nuevas fechas.