¿Qué es un Listening event? Las claves de la escucha exclusiva de 'LUX' de Rosalía

Después de una potente performance con la que inició su nueva era, Rosalía da a conocer su álbum LUX más de cerca.

De momento ya conocemos el concepto del disco, las colaboraciones que forman parte del proyecto y el tracklist, pero la catalana da un pasito más con su cuarto disco, que llega a nuestras vidas el viernes 7 de noviembre.

Rosalía ha anunciado un Listenning event, una escucha exclusiva con la finalidad de que sus fans más acérrimos vivan la experiencia LUX días antes de su estreno oficial. En total será en 20 países de todo el mundo donde se celebre esta cita musical especial, con Barcelona en la lista.

Pero, ¿qué es un Listenning event? Te contamos todo lo que se sabe de este evento, muy de moda actualmente entre los artistas.

Una cita previa al estreno del álbum

Un Listening event o una Listening party es una manera de presentar los álbumes ante el público. Se popularizó primero en los artista estadounidenses, y ya ha llegado a España en forma de evento exclusivo.

En este evento solo un selecto grupo de personas se reúne para escuchar un álbum o una canción por primera vez, generalmente antes de su lanzamiento oficial.

Una puesta en común antes del lanzamiento

El propósito es que el artista tenga una primera toma de contacto de su proyecto con el público, adoptando así una postura más cercana con sus fans. También sirve para generar conversación y expectativas, perfecta para la promoción del proyecto.

La forma de presentar el proyecto varía: algunos artistas optan por cantar todo su álbum o algunas canciones, mientras otros lo reproducen. En los Listening events también se suele comentar el proceso creativo, y si está el artista presente se cuenta anécdotas o se responde preguntas.

La forma de acceder depende del artista. Aitana puso a la venta entradas para su Listening Party en el Movistar Arena de Madrid con su álbum Cuarto azul. En el caso de Rosalía, parece que contará la respuesta que los fans den desde el formulario de su página web.

Estas escuchas exclusivas puede darse de manera presencial o virtual, transmitida por plataformas.