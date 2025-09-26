Bad Gyal se luce en los Premios Juventud 2025 con su hipnótico show al ritmo de 'Da Me'

Estaba nominada a tres categorías y, aunque no se llevó ningún premio, lo cierto es que a Bad Gyal no le hacen falta galardones para ponerse la corona. La intérprete de Chulo se subió al escenario de los Premios Juventud con una actuación en la que el carisma y la sensualidad fueron las absolutas protagonistas.

Sujeta a una barra, al igual que en su videoclip de Da Me, comenzó su actuación por todo lo alto haciendo ese movimiento de piernas con el que hace un guiño a su videoclip. Una muestra más de que Alba Farelo se atreve con cualquier coreografía.

Acompañada de un cuerpo masculino de baile, Bad Gyal se mostraba como la reina absoluta consiguiendo encandilar a los asistentes de Convention Center de la Ciudad de Panamá.

Bad Gyal y su próximo disco

Bad Gyal ha avanzado los planes de su nuevo álbum. Así lo ha detallado la catalana en Billboard donde avanza que se viene un fin de año lleno de trabajo. "Ya terminamos el 25 porque tengo un final de año bien intenso porque el 26 voy a estar saliendo con disco, así que me toca apretar con el trabajo porque estamos en la recta final, pero estoy muy feliz", ha revelado.

Unos planes de su nuevo disco que ya adelantó para 2026, algo que ya avanzó en los Premios Lo Nuestro, según contó al medio La Opinión.