J Balvin repasa las luces y sombras de su vida en el rap '7 de mayo', en su 36 cumpleaños

J Balvin acaba de cumplir 36 años y lo ha celebrado lanzando el tema 7 de mayo. Un rap en el que se aleja del reaggeton al que nos tiene acostumbrados para repasar toda su vida, desde su infancia con "aspiraciones de maleante", hasta la estrella internacional en la que se ha convertido.

Con su madre, Alba Balvin, como pilar fundamental, de la que incorpora algunos audios, el artista se homenajea a sí mismo en esta canción en la que recuerda que Daddy Yankee, considerado uno de los padres del reaggeton, le entregó el premio de 'icono mundial'.

Algunos errores del pasado

Aunque la gran parte de la letra habla de las proezas y del esfuerzo con el que ha conseguido todos sus éxitos, Balvin también se sincera en algunos aspectos de su pasado, concretamente con las mujeres.

A punto de convertirse en padre con una estable relación con la modelo Valentina Ferrer, Jose recuerda a otras mujeres como Katherine, "que se arrepiente de ser su ex".

"Que soy perro, que hice tríos, porque hacía frío. Con mil mujeres me he metido. A la más santa le he metido", canta asegurando que todo esto no le hizo "más hombre", sino que era "un niño asustado en el desorden".

Habla sobre la ansiedad y depresión

En septiembre de 2019 J Balvin se sinceró acerca de la depresión y la ansiedad que padeció con el objetivo de visibilizar estos trastornos y darle a la salud mental la importancia que se merece.

En 7 de mayo habla de esta etapa volviendo a agradecer a su madre su apoyo y asegurando que la meditación es la base para que "no le falte la conexión".

LETRA DE '7 DE MAYO' DE J BALVIN

[Audio Bit Alba Balvin]

“Que tu nombre, Jose, ilumine siempre los rostros de las personas.

Que entre Jose y J Balvin no existan diferencias”.

1985, 7 de mayo,

Un barrio en medio de Medallo salió este gallo,

Con el sudor en la frente,

En las manos callos,

Comprendí que sin raíces no salen tallos,

Caminando por las calles de Fátima,

Las cuchas de los parceros con lágrimas,

Hey! Aspiraciones de maleante,

Y por cosas de la vida terminé siendo cantante.

Sin redes, sin prensa, la cosa tensa,

Pope con trenzas con Maxi bajo el brazo,

Mucha gente nos tildaba de payasos,

Pero yo era un rey desde que mami estaba en embarazo.

Al árabe su hermano lo mataron a balazos,

Pero aprendió a cantazos,

Todo en la vida paso a paso,

En mi mente la palabra éxito opacó al fracaso.

Aprendí a navegar en la marea,

Desde El Poblado hasta el Francisco Antonio Zea,

Era muy Nea pa’ los ricos y muy rico pa’ las Neas,

Todo bello aunque la cosa estaba fea,

Nunca me enseñaron la palabra envidia,

Y que primero la familia,

Sagrada como Biblia,

Nunca te pases de la línea,

Porque puedes terminar como Gaviria.

[Audio Bit Alba Balvin]

“Sigue siempre el consejo de tu padre, que contra todas las apariencias, lo que queda

del hombre, es la palabra”.

Quién diría que el muchacho cantando en la barbería,

El que la esquina mantenía,

Como Los Cangris se vestía,

Y yo supe soñar,

Yankee fue el que me entregó el premio de ícono mundial,

Un colombiano haciendo Reggeaton,

Qué estupidez,

Pero, yo ví todo con lucidez,

Amé las tarimas desde la primera vez,

Katherine se arrepiente de ser mi ex,

Pero cero rencor,

Al contrario, agradecimiento,

Con los maestros,

Que dieron conocimiento,

Pero estoy claro, no te miento,

Ser una leyenda,

Sin necesidad de monumento.

Y pasé por ansiedad,

También por depresión,

Pasé por falsedad,

Y mal de corazón,

Gracias a mi mamá,

Me pongo en oración,

Y hoy en día no me falta la motivación,

En mi habitación,

La meditación,

Para que nunca me falte la conexión,

Si me muero no recuerden al pegado,

Si no al parcero que ha dejado su legado.

[Audio Bit Daddy Yankee]

“El propósito de un líder, siempre es crear a un nuevo líder. Estoy bien orgulloso de ti, y contento de que, por lo que nosotros nos sacrificamos tanto, ustedes estén ahora

volando por todo lo alto, así que sigue rompiendo hermanito, estoy bien orgulloso de

ti y de ícono a ícono mundial, mucho respeto papito, te lo mereces”.

Que soy perro, que hice tríos, porque hacía frío,

Con mil mujeres me he metido,

A la más santa le he metido,

Que yo hice cosas sin sentido,

Lo sé,

Pero eso no me hizo más hombre,

Yo era un niño asustado en el desorden,

Y aunque nunca he sido de escándalos,

Par de gente ha querido manchar mi nombre,

Pero son más los que me quieren,

Más los que me apoyan,

Nena tu sabes que salimos de la olla,

Dios te bendiga y te ponga como joya,

Sé que mi música te soya,

Yo crecí escuchando a Jay Z y a Beyonce,

Nicky, Yankee, Ñejo de Ponce,

Soñaba con grabar con ellos entonces,

Se me cumplió lo que soñaba a los once.