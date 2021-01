Bárbara Lennie es la 'mina perigosa' de C. Tangana en 'Comerte entera'

C. Tangana acaba de lanzar 'Comerte entera' , un nuevo tema de su nueva etapa que llega después de los éxitos 'Tú me dejaste de querer' , 'Demasiadas mujeres' y 'Nunca Estoy' . En esta ocasión lo presenta con un videoclip protagonizado por Bárbara Lennie en el que Puchito vuelve a sufrir por amor, pero sin dejar de lado su toque canalla.

C. Tangana y Barbara Lennie en el vídeo de 'Comerte entera' / Sony Music

Tras varios días dándonos pistas de por dónde iría su nuevo single, C. Tangana ha publicado 'Comerte entera', donde participa el conocido guitarrista brasileño Toquinho. Una canción en la que fusiona varios estilos, propia de esta nueva etapa artística que inició bajo el alter ego de El Madrileño cuando presentó 'Nunca Estoy'.

Partiendo de los clásicos de la música popular española, en 'Nunca Estoy', reversionaba a Rosario y Alejandro Sanz; en 'Demasiadas mujeres' sampleaba 'Campanera' de Joselito y en 'Tú me dejaste de querer reivindicaba el 'flamenquito pop' con La Húngara y Niño de Elche, con quién ya había trabajado en la excelente 'Un veneno'.

Como es habitual, El Madrileño avanzó 'Comerte entera', con una playlist de las canciones en las que se ha inspirado, partiendo de tres estilos: La bossa nova, mencionando a Caetano Veloso, Joao Gilberto o Vinicius de Moraes como referentes; el funk carioca, inspirándose en Mc Kevin O Chris; y su 'surtido de ibéricos', con referencias a Estopa o Ketama.

Como en sus anteriores trabajos, Little Spain se ha encargado de la creación del videoclip, para el que han utilizado la Casa Carvajal de Madrid como localización. Una film protagonizado por la actriz Bárbara Lennie, por la que Puchito bebe los vientos, siempre desde el punto de vista de un amor no correspondido, o al menos complicado: "No puedo más que pensar / Si él te sabe tocar como yo".

En sus primeras horas de vida, 'Comerte entera' ya ha hecho que C. Tangana se convierta en Treding Topic, entre los que alaban el tema, los que se toman a cachondeo las famosas referencias a Rosalía, e incluso los que relacionan el tema con la polémica que ha estallado alrededor del actor Armie Hammer, que ven como una promoción gratuita por lo de "comerse a las amantes".

LETRA DE 'COMERTE ENTERA' DE C. TANGANA Y TOQUINHO

Comerte entera.

No puedo más que pensar.

En tu forma de hablar.

Roneando.

No puedo más que pensar.

En tu culo al pasar.

Rebotando.

Y en tu forma de atarte el pelo con una cola, para atrás.

Quiero agarrarte, no aguanto más sin.

Comerte entera (x4).

Essa mina é um perigo (x4).

No puedo más que pensar.

Quién te saca a bailar.

Perreando.

No puedo más que pensar.

Si él te sabe tocar como yo.

Susurrando.

Y en tu forma de atarte el pelo con una cola, para atrás.

Quiero agarrarte, no aguanto más sin.

Comerte entera (x4).

Essa mina é um perigo (x4).

No puedo más que pensar. En tu forma de hablar