Bebe Rexha expresa su lucha contra la depresión y la ansiedad en el vídeo de 'I'm A Mess'

Bebe Rexha presenta el videoclip de I'm A Mess, una de las canciones de Expectations, su álbum debut.

A través de la canción y sobre todo del videoclip, dirigido por Sophie Muller, la artista ha querido liberarse y ha mostrado su lucha contra la ansiedad y la depresión. Como ella misma ha expresado en las redes sociales, "Quería crear un vídeo y una canción que expresara mi verdad" y además también ha celebrado que finalmente puede aceptar sus imperfecciones.

I have been very vocal and honest about my ongoing struggle with anxiety and depression. I wanted to create a video and song that expressed my truth. This video is a celebration of me finally being able to accept my imperfections. I’m okay with not being okay all the time.