Becky G anuncia su compromiso con el futbolista Sebastian Lletget

Nueva boda a la vista. Becky G ha anunciado a través de Instagram que se ha comprometido con su novio desde 2016, el futbolista Sebastian Lletget. La pareja ha compartido en sus redes unas románticas imágenes en las que se los ve en una actitud muy cariñosa acompañada de la esperada foto del anillo.

Este post va acompañado de la frase: "Nuestro lugar para siempre", que hace referencia al puerto en el que el argentino le ha pedido matrimonio a la cantante.

La publicación rápidamente se ha llenado de comentarios de amigos y fans felicitándolos por el anuncio y deseándoles mucha suerte para el enlace. Entre ellos, se han encontrado Leslie Grace, Karol G, Mala Rodríguez, Eva Longoria o Anitta.

La historia de Becky G y Sebastian Lletget

Becky G y Sebastian Lletget se conocieron en 2015 en el rodaje de la película Power Rangers, en la que la cantante participó. Fue su compañera de reparto Naomi Scott quien se lo presentó, ya que ella estaba casado con otro futbolista que jugaba en mismo equipo que él: Los Ángeles Galaxy.

"Sebastian y yo nos conocimos cuando grababa Power Rangers, todo fue por mi co-estrella Naomi. Ella está casada y su esposo y Sebastian jugaron futbol juntos. Así que cuando Naomi me conoció, dijo: 'Chica tú eres genial, tú te mereces estar con un hombre', y yo le dije: 'No, yo no quiero estar con nadie, yo ya he estado ahí, ya he intentado eso de las relaciones, y estoy enfocada en otras cosas ahora, estoy bien'. Y ella dijo: 'Está bien, yo ya sé con quien te vas a casar", reveló Becky G en una entrevista.

La primera cita de ambos fue "mágica", según ella contó en Instagram. Hablaron bajo la luz de la luna, comieron sushi y se revelaron muchos secretos, así que no fue extraño que surgiera el amor entre ambos rápidamente.

El anuncio del compromiso no es ninguna sorpresa porque ambos habían dicho que estaban interesados, aunque el futbolista quería esperar a que las condiciones de la pandemia fueran las adecuadas para celebrar un enlace en condiciones.

Así, ahora mismo solo se puede felicitar a Becky G y a Sebastian Lletget y desearles mucha suerte en el futuro y en su boda.