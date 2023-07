Belén Aguilera acompaña a piano a Lola Índigo en concierto para cantar 'Dragón'

La amistad entre Lola Índigo y Belén Aguilera es conocida desde hace mucho.

Las dos artistas comparten más que algunos proyectos musicales y han estado cuando la otra la ha necesitado. Incluso es bastante frecuente que se suban al escenario juntas, como ha sucedido durante el último concierto de la intérprete de Maldición en el Teatro Real de Madrid.

Belén salió vestida con una túnica con capucha que no permitía verse quien era y se sentó frente al piano para empezar a tocar las primeras notas de Dragón, una de las baladas del último disco de Mimi. Nadie podía imaginar que se quitaría esta prenda y bajo se encontraría su amiga y compositora de la canción.

Ambas lograron emocionar mucho a los asistentes, así que luego decidieron subir un poco la energía e interpretar en directo La tirita.

Belén Aguilera, el alma creativa detrás de 'Dragón'

Hace varios meses, tras el reciente estreno de El Dragón, el nuevo disco de Lola Índigo, la cantante decidió escribir un hilo en Twitter en el habló del proceso compositivo de una balada en particular y la ayuda que había recibido de la intérprete de Camaleón.

Cuando la madrileña le enseñó las ideas que había tenido, ella "la animó a darle una oportunidad". "La entendió tanto como me entiende a mí, su voz y su piano me acompañan en esta canción y sin ella seguramente nunca me hubiese animado a hacer esto", contó.

Tras estas palabras, la catalana le respondió dejando claro que la letra la escribió entera Lola Índigo y bromeó con que "no sabe que hace en los créditos". Del mismo modo, apuntó: "Siento que estuve allí el día de la sesión llorando bastante".

Belén y Lola no tienen más proyectos profesionales a corto plazo, aunque es una noticia que haría mucha ilusión a sus fans porque han demostrado que sus voces juntas pegan muy bien.