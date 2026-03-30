Belén Aguilera anuncia la fecha de estreno de su próximo álbum, 'Mediterranea'
La cantante de ANTAGONISTA reveló en un podcast el nombre del álbum, la estética del mismo y la franja en la que será estrenado. Belén Aguilera lleva sin lanzar álbum desde septiembre de 2025.
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El éxito y buena recepción de Anela de Belén Aguilera es indiscutible, pero sus fans ya estaban ansiosos de abrazar la nueva era de la catalana con el estreno de sus próximas canciones.
Recientemente, pudimos escuchar mejores momentos, un adelanto de este proyecto del que ahora hemos podido saber el nombre: Mediterranea.
"Es un proyecto que es Géminis", ha comentado la cantante sobre la fecha de publicación en el podcast La Pija y La Quinqui. Esto quiere decir que la publicación del tema será entre el 21 de mayo y el 21 de junio, por lo que verá la luz a las puertas del verano.
Un cambio de estilo
"Me gusta a mí mucho el momento palabra inventada", comentaba Belén Aguilera, especificando que la diferencia con la palabra original estaba en el acento, al igual que hizo al quitar la h en Anela.
En relación con su último disco, ha querido recalcar que estará alejado en cuanto a estilo, despojándose de la densidad y pesadez. "Fue algo muy barroco, muy empolvado", comentaba.
Ahora, toca desempolvarse y sacar naturalidad con una estética que nace de "esa sensación de ligereza, de que nada importa, de pasarte el día en bragas en la playa".