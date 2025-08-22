Belén Aguilera se desahoga y perdona en 'Soledad', su canción más personal

Ha tardado casi un año en volver a sacar música, pero la espera ha merecido la pena. El 12 de septiembre Belén Aguilera vuelve con Anela, su cuarto álbum de estudio compuesto por 12 composiciones en los que explora la felicidad del ahora mientras se aleja de esa búsqueda de deseo constante.

La cantante catalana sabe que los fans están deseando escuchar a su "cuarto hijo" como ella misma lo ha apodado y, para calmar las ansias, ha decidido lanzar un single cada mes.

En mayo llegó Laberinto, en junio sorprendió con el doble estreno de Eclipsey Salvamento y julio vino de la mano deDama en apuros. No obstante, agosto parece que se va a llevar la joya de la corona al ritmo de Soledad, la que define como su canción más personal hasta el momento.

Según ha expresado la misma Belén Aguilera en sus redes: "Escribí esta canción muy lejos de casa un día que me sentía tremendamente sola y alejada de los míos (...) Escribirle a mi abuela y a mi propia soledad consigue que esta canción me lleva a un lugar donde estar sola se convierta en estar conmigo misma y poder desahogarme y perdonarme por las consecuencias que tiene este estilo de vida en muchas ocasiones".

La fecha de estreno —jueves 21 de agosto a las 22:00 horas— no es casualidad: coincide con el aniversario del fallecimiento de su abuela, quien responde al mismo nombre del tema y para la que escribe la canción. Espero que te guste, yaya Sole", dice la intérprete, que días antes de este lanzamiento publicó un teaser en sus redes poniéndonos la miel en los labios.

La letra de 'Soledad' de Belén Aguilera

No me mires así

Sabes lo que cuesta llegar aquí

De lo que prescindí

Del abrazo de mi madre

Cada día al despertarme

De la playa tan amable

Fui a por lo menos probable

Y sí, a veces me destruí

Pero, Soledad, si me acompañas

Dime si al menos tú me extrañas

Sigues aquí, tú no me engañas

Dentro de mí, en mis entrañas

Y hoy me acordé de ti

Miré hacia el cielo y vi

La soledad quе me acompaña

Tiene tu nombrе y no es extraña

No te rías de mí

Por hablar yo sola en la noche

Soy lo que me perdí

Cada día al despertarme

De la playa tan amable

Fui a por lo menos probable

Y sí, yo siempre te sentí

Tú, Soledad, si me acompañas

Dime si al menos tú me extrañas

Sigues aquí, tú no me engañas

Dentro de mí, en mis entrañas

Y hoy me acordé de ti

Miré hacia el cielo y vi

La soledad que me acompaña

Tiene tu nombre y no es extraña

Tú, Soledad, si me acompañas

Dime si al menos tú me extrañas