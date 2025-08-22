Belén Aguilera se desahoga y perdona en 'Soledad', su canción más personal
El 12 de septiembre seremos testigos de la nueva identidad de Belén Aguilera. La artista catalana lanzará Anela, su cuarto álbum de estudio que incluye Soledad, su nueva canción a la que define como su composición más íntima.
Belén Aguilera adelanta 'Bruja', del disco 'Anela', en el Arenal Sound
María Becerra estrena '7 VIDAS', la canción que aparece en la serie 'En el barro'
Ha tardado casi un año en volver a sacar música, pero la espera ha merecido la pena. El 12 de septiembre Belén Aguilera vuelve con Anela, su cuarto álbum de estudio compuesto por 12 composiciones en los que explora la felicidad del ahora mientras se aleja de esa búsqueda de deseo constante.
La cantante catalana sabe que los fans están deseando escuchar a su "cuarto hijo" como ella misma lo ha apodado y, para calmar las ansias, ha decidido lanzar un single cada mes.
En mayo llegó Laberinto, en junio sorprendió con el doble estreno de Eclipsey Salvamento y julio vino de la mano deDama en apuros. No obstante, agosto parece que se va a llevar la joya de la corona al ritmo de Soledad, la que define como su canción más personal hasta el momento.
Según ha expresado la misma Belén Aguilera en sus redes: "Escribí esta canción muy lejos de casa un día que me sentía tremendamente sola y alejada de los míos (...) Escribirle a mi abuela y a mi propia soledad consigue que esta canción me lleva a un lugar donde estar sola se convierta en estar conmigo misma y poder desahogarme y perdonarme por las consecuencias que tiene este estilo de vida en muchas ocasiones".
La fecha de estreno —jueves 21 de agosto a las 22:00 horas— no es casualidad: coincide con el aniversario del fallecimiento de su abuela, quien responde al mismo nombre del tema y para la que escribe la canción. Espero que te guste, yaya Sole", dice la intérprete, que días antes de este lanzamiento publicó un teaser en sus redes poniéndonos la miel en los labios.
La letra de 'Soledad' de Belén Aguilera
No me mires así
Sabes lo que cuesta llegar aquí
De lo que prescindí
Del abrazo de mi madre
Cada día al despertarme
De la playa tan amable
Fui a por lo menos probable
Y sí, a veces me destruí
Pero, Soledad, si me acompañas
Dime si al menos tú me extrañas
Sigues aquí, tú no me engañas
Dentro de mí, en mis entrañas
Y hoy me acordé de ti
Miré hacia el cielo y vi
La soledad quе me acompaña
Tiene tu nombrе y no es extraña
No te rías de mí
Por hablar yo sola en la noche
Soy lo que me perdí
Cada día al despertarme
De la playa tan amable
Fui a por lo menos probable
Y sí, yo siempre te sentí
Tú, Soledad, si me acompañas
Dime si al menos tú me extrañas
Sigues aquí, tú no me engañas
Dentro de mí, en mis entrañas
Y hoy me acordé de ti
Miré hacia el cielo y vi
La soledad que me acompaña
Tiene tu nombre y no es extraña
Tú, Soledad, si me acompañas
Dime si al menos tú me extrañas