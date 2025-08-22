María Becerra estrena '7 VIDAS', la canción que aparece en la serie 'En el barro'

La cantante argentina María Becerra sorprendió a sus fans a principios de agosto con el anuncio de un show muy especial en el Estadio River Plate de Argentina. El evento se celebrará en diciembre y contará con un escenario con visión de 360º donde presentará de forma oficial a los cuatro alter egos de María Becerra.

Uno de ellos, Gladys, es la protagonista de su recién lanzado tema, 7 VIDAS, que cuenta la historia de una presa que ha sido traicionada por su amante. Concretamente, se trata de una cumbia con marcada influencia de lo urbano, con una percusión y arreglos que transmiten a la perfección el clima de tensión propio de la crudeza de la vida en prisión.

El tema forma parte de la banda sonora de la serie En el barro, que ha supuesto su debut como actriz y en la que comparte pantalla con Valentina Zenere, junto a la que protagoniza una escena muy sensual.

Una presa traicionada

"Vi que me cambiaste por otra, y yo esperándote en un pabellón", comienza diciendo María Becerra, que nada más empezar el tema confiesa que está pagando condena a la vez que ha sido ha sido traicionada por su pareja. Ahora, se mueve por el odio y el rencor, pues "sin mirar la luz del día, cualquier corazón se enfría".

Pero eso sí, cuando salga de prisión, piensa vengarse por lo que ha hecho su pareja. No se anda con tonterías: "Maldito gato, en tus siete vidas te haré infeliz | Para que te acuerdes de mí, para que te acuerdes de mí | Que el día que mueras, yo te revivo y te hago sufrir".

¿Quién es Gladys?

Según reveló María Becerra en una entrevista, Gladys es una mujer que "sufre de un desamor tremendo" pues ha caído presa y tiene a su hijo fuera de la cárcel. De esta forma, el personaje es una representación del abandono, la pérdida y la desesperanza.

Con ella, María Becerra quería representar la realidad de muchas mujeres cuando entran en prisión, las cuales son abandonadas por sus parejas, al contrario de lo que ocurre con los hombres. En cuanto a su personalidad, podemos ver que es una persona muy impulsiva, que está lista para el "quilombo".

Toda esta situación podemos verla a la perfección representada en su videoclip, en el cual nos muestra un pedazo de sus habilidades como actriz.

La letra de '7 VIDAS' de María Becerra

Anoche terminé rota, tú desgarraste mi corazón

Vi que me cambiaste por otra, y yo esperándote en un pabellón

Y mirá cómo es la vida, y ya no sé lo qué es peor

Estar pagando esta condena o el beso de tu traición

El día que te arrepientas te espero con la .40

Una pa' Cupido y otra para vos

Sin mirar la luz del día, cualquier corazón se enfría

Y hoy solo palpita odio y rencor

Voy a salir un día de aquí

Pa' cobrarte lo que hiciste conmigo (Dice)

Para que te acuerdes de mí, para que te acuerdes de mí

Maldito gato, en tus siete vidas te haré infeliz

Para que te acuerdes de mí, para que te acuerdes de mí

Que el día que mueras, yo te revivo y te hago sufrir

El día que te arrepientas te espero con la .40

Una pa' Cupido y otra para vos

Sin mirar la luz del día, cualquier corazón se enfría

Y hoy solo palpita odio y rencor

Voy a salir un día de aquí

Pa' cobrarte lo que hiciste conmigo (Dice)

Para que te acuerdes de mí, para que te acuerdes de mí

Maldito gato, en tus siete vidas te haré infeliz

Para que te acuerdes de mí, para que te acuerdes de mí

Que el día que mueras, yo te revivo y te hago sufrir