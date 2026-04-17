Belinda y Los Ángeles Azules se unen al Mundia de la FIFA 2026 en 'Por Ella'

Después de que la FIFA anunciara que su final contará este año con un show especial, para el cual ya se ha confirmado a Coldplay, ahora recibimos la noticia de una colaboración que formará parte del Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Belinda y Los Ángeles Azules vuelven a reunirse después del éxito de Amor a primera vista para lanzar Por ella, una cumbia que podremos escuchar en directo durante la gala inaugural del Mundial.

La canción ha sido producida por Tainy y compuesta por Horacio Palencia, Diego Bollella, Elías Mejía y Belinda Peregrín y supone una de las piezas con mayor identidad mexicana dentro de esta edición del torneo.

Cuándo es la actuación en directo

Este año, la gala inaugural tendrá lugar en México el jueves 11 de junio, siendo el país uno de los tres seleccionados para celebrar todos los partidos, junto a Estados Unidos y Canadá.

El espacio elegido ha sido el Estadio Ciudad de México, el cual consta con una capacidad de 83.000 personas.

En esta fecha, tendrá lugar el partido entre México y Sudáfrica.

Un lanzamiento muy esperado

El tema ha generado gran expectativa incluso antes de estrenarse, pues comenzó como una simple teoría y se comentó por los artistas en plataformas como TikTok. Ahora, todo se hizo realidad con la unión de los referentes de la cumbia mexicana, Los Ángeles Azules, y de la energía mágica de la princesa del pop latino, Belinda.

"Esta canción es un motivo de celebración para todos los mexicanos. Espero que pronto se convierta en un himno que nos invite a bailar y disfrutar, porque está hecha con mucho amor. 'Por Ella' estoy segura de que nos pondrá de buenas cada vez que la escuchemos. Agradezco esta oportunidad; ¡va por mi México, que amo!", comentó Belinda sobre esta colaboración, la cual calificó como una de las más importantes de su carrera.

"Es un gran honor para nosotros coincidir nuevamente con Belinda, y no podemos estar más felices de que sea en un proyecto musical con tanta fuerza e importancia en el mundo deportivo a nivel internacional; además, esta canción nos llena de orgullo y alegría al representar a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026", expresaron Los Ángeles Azules.