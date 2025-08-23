Benson Boone desvela cuáles son sus canción favoritas para cantar en su nueva gira

El presente año ha sido el de la consagración de Benson Boone como uno de los artistas más destacados de la escena pop internacional. Un éxito derivado de los buenos números conseguidos con su álbum de 2024, Fireworks & Rollerblades, y que pretende consolidar con su último proyecto, American Heart, lanzado el pasado mes de junio.

Los fans del autor de Beautiful Things están de enhorabuena porque podrán disfrutar de sus nuevas canciones en directo gracias a la gira internacional que ha programado y que acaba de comenzar en el estadio St. Paul de Minnesota.

En las horas previas a este concierto, Benson Boone ha concedido una entrevista a la revista estadounidense People donde ha explicado cómo afronta esta gira y las sensaciones que ha vivido durante este año. "Esta gira es muy diferente a todo lo que he hecho antes", ha indicado, mostrando la emoción que tiene acumulada.

"Es mucho más grande y se siente como un paso enorme respecto a la última gira", ha asegurado, añadiendo que cuenta con "un escenario mucho más grande que nunca, con pequeños momentos coreografiados, mejor vestuario y una mayor concentración".

Además, también ha desvelado cuáles son sus canciones favoritas para interpretar en directo: Wanted Man y Reminds Me of You. Dos de los nuevos hits con los que ha conseguido entusiasmar a todos sus seguidores.

Como no podía ser de otra forma, Benson Boone sigue demostrando sus habilidades atléticas, realizando sus tan famosas acrobacias sobre el piano con las que ha sido una figura destacada de espacios tan prestigiosos como la gala de los premiso Grammy o el festival Coachella, donde invitó al escenario al legendario guitarrista de Queen, Brian May