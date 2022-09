Beyoncé, Coldplay, Bruce Springsteen... Las canciones que dedicaron los artistas a la tragedia del 11S

Hoy se cumplen 21 años del atentado a las Torres Gemelas, que tuvo lugar e 11 de septiembre de 2001 en Nuevas York. Esta tragedia no solo afectó a los neoyorquinos y estadounidenses, sino que conmocionó al mundo entero.

La música formó parte terrible suceso, pues músicos, bandas y artistas usaron su voz para homenajear a las víctimas, rendir tribuno a la ciudad o protestar sobre lo que había ocurrido en el país.

Te contamos qué canciones están dedicadas a este día y qué grandes artistas están detrás de ellas.

I was here - Beyoncé

La diva Beyoncé incluyó una canción inspirada en la tragedia del 11S y la incluyó en su disco 4. Esta canción la usa siempre con fines humanitarios.

Lonesome Day - Bruce Springsteen

Bruce Springsteen dedicó no una canción, sino un álbum entero a lo sucedido en New York, llamado The Rising. Una de las canciones más destacadas de este disco en relación al atentado es Lonesome day.

Politik - Coldplay

La banda británica Coldplay rindió tributo al 11S en su disco A Rush of blood to the head con esta canción. Las grabaciones de este álbum comenzaron una semana después del ataque a las Torres Gemelas, por eso el álbum tiene pinceladas de los sucedido en nueva York.

Song for the lonely - Cher

La icónica cantante Cher usó su voz para cantarle a Nueva York tras la tragedia en esta preciosa balada, que, aunque fue compuesta antes del 11S, la tomó como un himno y decidió cambiar el sentido de la letra tras los atentados de la ciudad.

On that day - Leonard Cohen

El cantautor Leonard Cohen escribió un tema en honor a las víctimas del atentado 11S unos años después de que tuviese lugar. Una canción llena de alma en la que empezaba con la frase "Algunos dicen que es lo que merecemos".

Empire State of Mind - Jay-Z y Alicia Keys

Alicia Keys y Jayz-Z escribieron Empire State of Mind en 2009, con una nueva visión de la ciudad que 8 años atrás vieron destrozada tras los atentados. Desde entonces la canción se ha convertido en un himno sobre Nueva York que ha perdurado hasta nuestros días.

American Idiot - Green Day

La banda Green Day escribió una canción sobre la mala gestión política después del atentado, estos fueron los motivos de la canción según los miembros:

"Luego del 11S recuerdo que parecía que el país se había apagado. Todo el mundo se sentía paralizado, nadie realmente sabía qué hacer, era algo que nunca nos había pasado. Y con el idiota que teníamos de presidente, en vez de ver (la situación) como una oportunidad para unirse al resto del mundo, él nos enajenó del mundo. Como país nos aislamos y solo había un concepto que la gente tenía en el extranjero sobre lo que era Estados Unidos. Sentí que eso no me representaba, que no era el país en el que vivía, no es mi Estados Unidos. Así es cómo nació la canción American Idiot".