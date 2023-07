Billie EiIish formará parte de la la banda sonora de 'Barbie' con 'What was I made for?'

Billie Eilish ha anunciado en Instagram que formará parte de la banda sonora de la película Barbie. Su nuevo single Was I Made For? saldrá el 13 de julio y sonará en la película de la muñeca de Mattel.

La cantautora explica lo mucho que ha significado componer esta canción con las siguientes palabras: “WE MADE THIS SONG FOR BARBIE AND IT MEANS THE ABSOLUTE WORRRRLLLD TO ME”.

Además, Billie Eilish muestra su cariño hacia la película argumentando que va a ser revolucionaria y que espera que su canción también. “THIS MOVIE IS GONNA CHANGE UR LIVES AND HOPEFULLY THE SONG WILL TOO”.

Famosos que cantarán en Barbie

Varias canciones de artistas como Dua Lipa, Karol G o Nicky Minaj sonarán en la nueva película de Barbie que se estrena el 21 de julio. No paran de hacerse público los nuevos fichajes para la banda sonora, pero aquí te dejamos una lista de algunos de los más conocidos.