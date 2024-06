Billie Eilish nos guía por su viaje espiritual en el videoclip de 'Chihiro'

Billie Eilish se convierte en nuestra guía a través de su viaje emocional en el videoclip de Chihiro , uno de los singles de su último disco Hit me hard and soft . Se trata de una canción inspirada en la popular película anime El viaje de Chihiro.

'Hit me hard and soft'

Billie Eilish da los primeros pasos para superar una relación que ha terminado o está cambiando en el videoclip de Chihiro, uno de los temas de su recién estrenado disco Hit me hard and soft. La estadounidense lo ha lanzado este jueves y en menos de una hora ha superado las 300.000 reproducciones en YouTube.

La cantante ha planteado este proyecto como un auténtico viaje personal en el que va descubriendo y dejando atrás su pasado, inspirándose enormemente en el popular film El viaje de Chihiro (2001). No solo se ve en la letra, sino que el video incluye algunos planos muy similares a la película.

Además, parece que se ha autorreferenciado porque hay escenas parecidas a otros videoclips suyos como Bury a friend.

Letra completa en castellano de 'Chihiro'

Para llevarme mi amor

Cuando vuelva, ¿sabré qué decir?

Dijiste que no olvidarás mi nombre

Ni hoy, ni mañana

Algo extraño, sintiendo pena

Tengo cambio (Sí), puedes pedir prestado (Pedir prestado)

Cuando vuelva, ¿sabré qué decir?

Hoy no, tal vez mañana

Abre la puerta, ¿puedes abrir la puerta?

Sé que dijiste antes que no puedes soportarlo más

Me dijiste que era la guerra, dijiste que me mostrarías lo que me espera

Espero que no sea seguro, ¿puedes abrir la puerta?

¿Te has llevado

Mi amor lejos

De mí? Mí

Mí

Vi tu asiento en el mostrador cuando miré hacia otro lado

Te vi girarte, pero no era tu cara

Dije: "Necesito estar sola ahora, me estoy tomando un descanso"

¿Cómo es que cuando regresé ya te habías ido?

No sé, no sé por qué llamé

No te conozco en absoluto

No te conozco

En lo absoluto

No sé, no sé por qué llamé

No te conozco en absoluto

No te conozco

¿Te has llevado

Mi amor lejos

De mí? Mí

Y fue entonces cuando me encontraste

Estaba esperando en el jardín

Contemplando, te pido perdón

Pero hay una parte de mí que te reconoce

¿Lo sientes también?

Cuando me dijiste que era serio

¿Hablabas en serio? Mm

Me dijeron que solo tenían curiosidad

Ahora es serio, mm

Abre la puerta, ¿puedes abrir la puerta?

Sé que dijiste antes que no puedes soportarlo más

Me dijiste que era guerra, dijiste que me mostrarías lo que hay en la tienda

Espero que no sea seguro, ¿puedes abrir la puerta?

Retuerzo mis manos en mi regazo

Y me dices que todo ha sido una trampa

Y no sabes si volverás

Le dije: "No, no digas eso"

(Retuerzo mis manos en mi regazo)

(Y me dices que todo ha sido una trampa)

(Y no sabes si volverás)

(Le dije: "No, no digas eso")

(Retuerzo mis manos en mi regazo)

(Y me dices que todo ha sido una trampa)

(Y no sabes si volverás)

(Le dije: "No, no digas eso")

Hm-hm