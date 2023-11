Billie Eilish se sincera sobre su relación con su cuerpo: "Nunca me he sentido deseada ni deseable"

Si hay un estilo que ha caracterizado a Billie Eilish desde el inicio de su carrera, ese estilo son las camisetas y las pantalones deportivos de gran tamaño.

La cantante de 21 años aterrizó en la industria musical con looks amplios que no dejaban ver (ni intuir) su cuerpo y fueron objetos de muchas especulaciones. ¿Qué trataba de esconder la joven artista de Los Angeles? ¿Por qué no quería mostrar su figura?

Las preguntas fueron infinitas al inicio de su carrera, por eso cuando en mayo de 2021 posó en lencería para la portada Vogue UK, la sorpresa fue mayúscula. Quería marcar el inicio de una nueva etapa con el lanzamiento de su segundo álbum de estudio, Happier than ever, cuyo primer single Your Power acababa de lanzar.

A esos primeros looks rinde homenaje en el videoclip de su canción What Was I Made For?, hecha para la película Barbie, en el que desempaqueta una pequeña caja con versiones tamaño muñeca de sus estilismos más icónicos.

"No estaba tratando de que la gente no me sexualizara", cuenta sobre esos estilismos en una reciente entrevista para la portada de la revista Variety, en la que se sincera sobre la relación con su cuerpo. "Tal vez el hecho de que realmente no me importase ser sexualizada se deba a que nunca me he sentido deseada o deseable. Nunca me he sentido mujer. Nunca me he sentido deseable. Nunca me he sentido femenina. Tengo que convencerme de que soy una chica bonita. Me identifico como ‘ella/ella’ y cosas así, pero nunca me he sentido como una chica".

La cantante confiesa también que escondió su cuerpo al inicio de su carrera con el único fin de protegerse. "No quería que la gente tuviera acceso a mi cuerpo, ni siquiera visualmente. No era lo suficientemente fuerte ni lo suficientemente segura para mostrarlo. Si lo hubiera mostrado en ese momento, me habría sentido completamente destrozada si la gente hubiera dicho algo", reconoce la cantante, que lanzó su primer disco —When We All Fall Asleep, Where Do We Go?— en 2019 con 17 años.

Billie Eilish durante una actuación

En la entrevista confiesa que no lo pasó bien en las pocas ocasiones en las que decidió asomar su cuerpo por los comentarios de la gente y de los medios. "Tengo pechos grandes. He tenido pechos grandes desde que tenía nueve años y así soy. Así es como me veo", explica la cantante, que causó gran revuelo con 16 años cuando se mostró por primera vez con una camiseta de tirantes y lo ha seguido en cada aparición posterior.

"¿No querías que la gente no te sexualizara?", la criticaron entonces. "¡Pueden chuparme el culo! Soy literalmente un ser sexual a veces. ¡Que te jodan!", responde a las personas que la juzgan.

Billie Eilish y su relación con la entrevista

Billie Eilish también habla en la entrevista sobre su relación con las mujeres y reconoce que ha pasado gran parte de su vida atormentada por los rumores que apunta que no gusta a otras mujeres. "Nunca sentí que pudiera relacionarme muy bien con las chicas", confiesa. "Las amo. Las amo como personas. Me atraen como personas. Me atraen de verdad”.

Sus palabras son positivas y, de hecho, hace una interesante reflexión sobre la forma de comportarse las mujeres y sobre cómo lo hacen los hombres cuando se trata de juzgar físicamente al sexo opuesto.

"Nadie dice nunca nada sobre los cuerpos de los hombres. Si eres musculoso, genial. Si no es así, genial. Si eres muy delgado, genial. Si tienes cuerpo de padre, genial. Si eres regordete, ¡me encanta! Todo el mundo está contento con ello. ¿Sabes por qué? Porque las chicas son agradables. ¡Les importa un carajo porque vemos a las personas tal como son!", concluye.