Billie Eilish se adelanta a las críticas por su posado en lencería: "Yo y todas las chicas somos p*tas"

Billie Eilish, estrangulada por una serpiente en el videoclip de 'Your Power' //

Billie Eilish ha sorprendido a sus miles de seguidores protagonizando la portada del nuevo número de la edición británica de Vogue. Lejos de aparecer con sus habituales estilismos oversized, la artista posa con una actitud firme y segura luciendo un bonito corsé en tonos rosados, con unos largos guantes a juego.

Una imagen mucho más madura, en la que también ha dejado atrás su pelo bicolor, optando por un rubio mucho más natural. Un cambio de imagen muy significativo, ya que como la misma Billie explicó cuando se lo hizo, determinaba el inicio de una nueva etapa.

Billie Eilish se convirtió en una estrella mundial de la noche a la mañana cuando tan sólo era una adolescente acomplejada por su cuerpo . Así lo ha explicado en numerosas ocasiones, explicando por qué utilizaba ropa ancha para ocultar sus curvas.

Afortunadamente, Billie no solo ha aceptado su cuerpo tal y como es, sino que además ha reivindicado la positividad corporal. Motivo por el cuál no le afectaron tan profundamente las críticas cuando se viralizaron unas fotos de ella caminando por la calle con ropa ajustada, que algunos criticaron injustamente.

Se adelanta a las críticas por posar en lencería

Como su cuerpo ya ha sido objeto de críticas anteriormente, en la entrevista que acompaña el reportaje de Vogue Billie se ha adelantado a las posibles críticas que iba a recibir cuando esta portada saliese a la luz.

"Si te gusta el body positive, ¿por qué usarías un corsé? ¿Por qué no mostrarías tu cuerpo real?”, ha formulado simulando un posible reproche hacia su persona.

“El tema es que puedo hacer lo que quiera”, ha respondido con un poderoso mensaje dirigido a sus fans: "Si quieres operarte, hazlo. Si quieres llevar un vestido con el que alguien piensa que te hace demasiado gorda, al diablo, si tú te ves bien, te ves bien".

Billie también ha querido abordar el tema de los prototipos rancios que siguen vigentes en la actualidad: “Si quieres mostrar tu piel, de repente eres una hipócrita: eres fácil y eres una puta. Si, estoy orgullosa. Yo y todas las chicas somos putas. Démosle la vuelta y empoderemos en eso. Mostrar tu cuerpo y mostrar tu piel, o no, no debe quitarte ningún respeto".

Víctima de abuso por parte de una persona mayor

Hace unos días Billie lanzó el tema Your Power, segundo adelanto de su próximo álbum Happier than ever. Una canción que trata de los abusos de poder y de la que también ha querido hacer una confesión durante su entrevista para la publicación, desvelando que fue víctima de abuso cuando era más joven.

"La gente olvida que puedes crecer y darte cuenta de toda la mierda jodida en la que estabas cuando eras más joven", ha empezado explicando.

"Siempre pueden aprovecharse de ti. Ese es un gran problema en el mundo del abuso doméstico o la violación de menores de edad. Hay niñas que tenían mucha confianza y una fuerte voluntad y se encuentran en situaciones en las que dicen: 'Dios mío, ¿soy la víctima aquí?'. Y es tan vergonzoso y humillante y desmoralizador estar en esa posición de pensar que sabes mucho y luego darte cuenta de que en este momento están abusando de ti", ha continuado sin revelar quién fue el autor de estos abusos.