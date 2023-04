Bizarrap incluye un fragmento eliminado de su sesión con Quevedo durante un concierto

La canción del verano ha sido sin lugar ha dudas la sesión conjunta entre Bizarrap y Quevedo. El tema llegó al número uno en la mayoría de plataformas de streaming y es una de la segunda más reproducida de las colaboraciones del productor argentino. Quedan pocas personas que no hayan escuchado en los últimos meses el famoso Quédate, el nombre que se le dio a esta.

Se trata de la canción que ha catapultado a la fama al artista canario, ya que tras este sus fans se han multiplicado por millones. Tras esta, estrenó su disco y se convirtió en un éxito en ventas.

Este single sigue sonando en cualquier parte y se ha podido escuchar recientemente durante un show de Bizarrap en el Hipódromo de Buenos Aires (Argentina) , ante 20.000 espectadores. Aunque la sorpresa ha venido cuando había un fragmento del tema que la gente no se sabía.

Así suena la parte eliminada de la sesión de Bizarrap y Quevedo

¿El motivo? Se trataba de una parte que decidieron eliminar en la postproducción. Aún así, el productor ha querido pinchar la canción entera.

No es una novedad que Bizarrap y Quevedo eliminaran una parte del tema, ya que el canario compartió este trozo hace varios meses en una entrevista con David Broncano. No obstante, lo curioso es que hasta este momento no se había podido escuchar la canción entera en un concierto.

Letra del fragmento eliminado del tema de Quevedo y Bizarrap

Más allá de la versión publicada, que todo el mundo conoce, recogemos aquí la estrofa que se eliminó.

Universitaria y graduada en el perreo no tires mensajes que yo no los leo / Que sepas que aunque tengas jevo yo me atrevo por una baby así a donde sea me muevo / Dale préndete ese booty enséñalo ese cuerpo parece que Dios te señaló / De esa noche en el pecho me marcó bebé porque nos conocimos

Los asistentes de este concierto en Argentina pudieron disfrutar de una versión diferente de este hit mundial, aunque queda por saber si llegarán a cantarla juntos completa.