Blackpink conquista Londres al ritmo del 'Wannabe' de las Spice Girls

La gira Dealine con la que Blackpink ha vuelto a los escenarios de forma conjunta en este 2025 está dejando algunos de los momentos más destacados de la música allá por donde pasa. Conciertos en los que Lisa, Rosé, Jennie y Jisoo no paran de demostrar por qué se han convertido en todo un icono del k-pop a nivel mundial, encandilando a sus fans de todo el mundo.

En su última parada en Londres, donde la formación ha llevado a cabo dos conciertos consecutivos en el estadio de Wembley, las jóvenes artistas se han dado un auténtico baño de masas con sus fans de la capital británica.

Unos espectáculos en los que Blackpink no solo ha cantado algunos de sus hits grupales como Pink Venom, How You Like That o Jump y éxitos individuales, como APT de Rosé o FXCK UP THE WORLD de Lisa, sino que ha querido rendir homenaje a la mítica girlband británica Spice Girls cantando su canción de 1996 Wannabe.

Un tributo que muchos han interpretado como una suerte de recogida del testigo de Geri Halliwell, Mel C, Victoria Beckham, Mel B y Emma Bunton, quienes reinaron durante los años 90 y los 2000 como la referencia mundial en cuanto a las bandas musicales femeninas, un papel que llevan jugando desde hace varios años las jóvenes integrantes de Blackpink.