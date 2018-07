Bob Dylan consigue estrenar el videoclip de 'Like a Rolling Stone' 50 años después

Es uno de los artistas que más ha influenciado, una de las mayores figuras de la música, se ha codeado con el mismísimo Papa, pero le faltaba una única cosa por hacer: estrenar el videoclip de su clásico 'Like a Rolling Stone' 50 años después de la publicación de la canción. ¡Y no hay mejor manera de celebrar el medio siglo!

Cuando Bob Dylan publicó “Like A Rolling Stone” en 1965 – rompiendo para siempre la idea pre-concebida de lo que podía ser un single pop en cuanto a duración, sonido y contenido – a nadie se le ocurrió acompañar el lanzamiento con un videoclip oficial. Pero casi medio siglo después, se ha creado un revolucionario proyecto interactivo para esta canción, permitiendo a los fans la posibilidad de disfrutar de este clásico de una manera totalmente innovadora y original. Hoy se desvela en todo el mundo el videoclip interactivo de Bob Dylan “Like A Rolling Stone” coincidiendo con el lanzamiento de The Complete Album Collection Volume 1, recientemente publicado por Columbia/Legacy Recordings.

El videoclip interactivo “Like A Rolling Stone” de Bob Dylan ofrece una plataforma tecnológica patentada, creada por la compañía de media digital Interlude, que permite al espectador jugar un papel activo en la historia del videoclip. La experiencia comienza cuando los usuarios hacen click en PLAY y tienen la posibilidad de navegar por 16 “canales de TV” diferentes dentro del vídeo en tiempo real. Estos canales contienen formatos de la televisión Americana en la que, sin importar el canal que se sintonice, se sincroniza el movimiento de los labios de los presentadores y actores que aparecen en la pantalla con la letra de la canción “Like A Rolling Stone.” No hay dos personas que vean el vídeo de la misma manera dos veces. Este vídeo interactivo también puede verse en iPhones y iPads, y puede compartirse fácilmente a través de las plataformas de redes sociales.

Podrán reconocerse varios espectáculos y personajes de la televisión Norteamericana a lo largo del vídeo, y sin duda los espectadores expertos encontrarán conexiones entre algunas de las imágenes y la letra de la canción, así como algunos momentos de la carrera de más de 50 años de Bob Dylan como figura cultural internacional.

“Siempre estamos buscando maneras creativas e innovadoras de hacer destacar a nuestros artistas y su música. El trabajo realizado por Interlude con “Like A Rolling Stone” nos proporciona una plataforma única, divertida y y sumamente atractiva desde la que podemos llegar – y además, atraer- a los seguidores de Dylan del mundo entero,” ha dicho Adam Block, Presidente de Sony Music/Legacy Recordings.

“Yo mismo como músico, no puedo imaginarme otro proyecto más emocionante en el que participar que ayudar a crear el primer videoclip de “Like A Rolling Stone”, ha dicho Yoni Bloch, fundador y director general de Interlude. “Esta canción ha sido elegida varias veces como una de las “mejores canciones de todos los tiempos” por la revista Rolling Stone, y generalmente suele considerarse una canción revolucionaria, que ha influenciado tanto a artista como a la música popular del mundo entero. De la misma manera que la canción, esperamos que Interlude inspire a los profesionales creativos que quieran desarrollar nuevas y exclusivas formas de contar historias a través del vídeo.”

Con su tecnología de vídeos interactivos, Interlude (ganador de premios MTV y Music Awards al Vídeo más Innovador) se unió al -también ganador de premios- creador de contenidos Pulse Films (“Shut Up And Play The Hits” de LCD Soundsystem y “No Distance Left to Run” de Blur) y Walter Pictures (ganador al mejor videoclip según Time Magazine, Pitchfork y MTV Woodie Awards) para realizar el extraordinario primer videoclip oficial de esta canción fundamental de Dylan.

El vídeo se publicará junto a The Complete Album Colletion Volume 1, con Columbia/Legacy Recordings. Esta caja recopilatoria de 47 CDs contiene 35 álbumes de estudio (incluyendo la primera edición Nortemericana en CD del álbum Dylan de 1973; 6 álbumes en directo; el CD doble Side Tracks, que reúne singles inéditos o no incluidos en álbumes, pistas del recopilatorio original Biograph y otras cajas recopilatorias; un libro en edición de lujo con tapa dura que incluye comentarios sobre cada una de las pistas a cargo del famoso autor Clinton Heylin, y una nueva introducción del periodista y personaje televisivo Bill Flanagan. Este proyecto también está disponible en edición limitada en formato pendrive (USB) con forma de armónica, que contiene toda la música, tanto en formato MP3 como en FLAC sin pérdidas. Además, recientemente ha sido lanzada la app The Bob Dylan Bootleg Series, con más de 500 contenidos históricos y rarezas.