El bonito momento entre Pablo Alborán y Arcángel en su concierto en el Teatro Romano de Mérida al son de 'Por fin'

Pablo Alborán ha hecho un concierto único en el Teatro Romano de Mérida dentro de su gira KM0 , y en ella el malagueño ha cumplido un sueño al cantar unto al cantaor Arcángel.

Pablo Alborán enamora con su KM0 Tour, ahora por escenarios de toda España. Y es que el artista se recorre todas las ciudades con una propuesta escénica en la que destaca su setlist lleno de éxitos y de los temas de su último proyecto.

Sin embargo, la parada en el Stone&Music Festival en el Teatro Romano de Mérida ha sido una de las citas más especiales de Pablo Alborán con su público. De hecho, el artista cambió el show para adaptarlo al enclave histórico.

Con una puesta en escena única protagonizada por escaleras y diferentes niveles y una producción exclusiva para la ocasión, el malagueño cambió hasta el repertorio del espectáculo, para crear una conexión única con sus fans.

Si ya de por sí el concierto fue especial, la guinda del pastel fue la aparición sobre el escenario del Teatro Romano del artista Arcángel, el cantaor onubense que se unió a Alborán para regalar una escena única a los presentes, pero también al propio malagueño.

Los músicos entonaron una versión conjunta de la bonita balada Por fin, proyectando una gran emoción a los espectadores y mimetizando sus estilos y sus voces apenas con acompañamiento instrumental.

Horas después de este momento tan especial, el malagueño ha agradecido al cantaor que lo acompañara en Mérida. "Gracias a mi querido Arcángel por cumplir uno de mis sueños y cantar conmigo por fin", ha dedicado el intérprete de Solamente tú a través de un carrusel de imágenes del concierto en Mérida.