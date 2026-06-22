Pablo Alborán se une a Juanjo Bona para estrenarse en la jota y cantar juntos 'Prometo'
Pablo Alborán sigue adelante con GLOBAL TOUR KM0 y, antes de emocionar el domingo en el Teatro Romano de Mérida, el cantante pasó por Zaragoza donde se unió a Juanjo Bona para cantar una jota aragonesa. El malagueño se estrenó en este género y cantó Prometo junto al maño.
El bonito momento entre Pablo Alborán y Arcángel en Mérida
Pablo Alborán se proclama el rey del amor en el Movistar Aren
Los conciertos de GLOBAL TOUR KM0 de Pablo Alborán se han convertido en una caja de sorpresas y también el sueño cumplido de muchos artistas.
Ocurrió en Madrid cuando invitó a Guille Toledano a subirse al escenario del Movistar Arena y ha pasado también en Zaragoza, donde este sábado llamó a Juanjo Bona para sumarse a la cita en el Príncipe Felipe.
"Creo que los artistas que han nacido en esta tierra siempre me han emocionado y me han enseñado, me han dado una lección", dijo para introducir al intérprete de Así soy ahora. "Creo que hay un respeto por la música en vivo, un respeto por las letras, un respeto por las raíces y el artista que ha querido acompañarme hoy es un artista que lleva su raíz por todos los lugares a los que va, por el mundo entero, por España entera", apuntó el cantante para después lanzar una reflexión que adelantaba lo que pasaría después sobre el escenario.
"El artista que ha querido acompañarme hoy es un artista que lleva su raíz por todos los lugares a los que va"
Pablo Alborán hizo un alegato en favor de la fusión de culturas justo antes de animarse (con cierto nervio) a cantar por primera vez una jota: "Creo que la cultura de cada una de las ciudades de nuestro país es algo que tiene que entrelazarse, nuestra riqueza es inigualable, es algo maravilloso. Y Zaragoza tiene algo mágico que emociona, algo que me transporta y que me transmite muchísimo respeto".
Con estas palabras dio la bienvenida a Juanjo Bona, que entró emocionado en el escenario. "Eres un referente para mí en todos lo sentidos y no sabes el sueño que estoy cumpliendo hoy. Te lo agradezco en el alma y más aún lo que va a pasar a continuación. No sé cómo lo voy a explicar a la gente", apuntó el cantante maño que compartió el vídeo de su actuación en sus redes con el mensaje Gracias infinitas.
La magallonera no fue la única canción que cantaron a dúo. Pablo Alborán y Juanjo Bona también unieron sus voces en Prometo, del disco Prometo de 2017, al que cambiaron la letra para hacer un nuevo guiño a Zaragoza.
Y respirar lo que nos quede
Bailaremos nuestro jota (tango) en el salón
Si te atreves, no me sueltes