Quién actúa hoy en el Sonorama Ribera: artistas y horarios de este jueves 6 de agosto

Rigoberta Bandini en las Noches del Botánico | Ricardo Rubio / Europa Press

Este jueves, el Sonorama Ribera estrena la jornada desde las 12:00 horas en la Plaza del Trigo, la Plaza de la Sal y el Escenario El Charco.

A partir de ahí la música en directo no dejará de sonar en los nueve escenarios del festival con Europa FM como radio oficial, distribuidos por Aranda de Duero, con Guitarricadelafuente, Rigoberta Bandini y Rusowsky encabezando el cartel y con Europa FM como radio oficial.

Los últimos conciertos serán los de Peces Raros, Sobrinus, Maikie, Serial Killerz y Ale Acosta, que empezarán entre las 3:00 y las 4:10 horas de la madrugada y cerrarán la jornada.

Estos son los artistas, escenarios y horarios previstos para el jueves 6 de agosto:

Escenario Plaza del Trigo Vibra Mahou

12.00 horas - Sobrezero

13.00 horas - Las Petunias

14.00 horas - Calequi y las Panteras

15.00 horas - Actuación sorpresa

Escenario Plaza La Sal Vibra Mahou

12.00 horas - We Are Mono

12.55 horas - Norte Perdido

13.50 horas - Soyla

14.45 horas - Hostia Pedagógica

15.30 horas - Go Cactus

16.20 horas - Tardeo Cool DJ's

17.10 horas - DJ Felipe

Escenario Charco

12.00 horas - Barbi Recanati

13.00 horas - Ángela González

14.00 horas - Mabu

15.00 horas - La Delio Valde

16.00 - Los Vinagres

17.00 horas - Tiburona

Escenario Le Club/Café Central

13.00 horas - Winter & Torres

16.30 horas - She's A Star DJ

Escenario Aranda de Duero

19.00 horas - Karavana

20.40 horas - Ramoncín

22.25 horas - Rigoberta Bandini

00.45 horas - Rusowsky

03.00 horas - Peces Raros

Escenario Indexa

19.00 horas - Galerna

20.40 horas - Vera Fauna

22.20 - Ángeles Toledano

00.00 horas - La Blackie

01.40 horas - Mi vida rosa

03.20 horas - Sobrinus

Escenario Tierra de Sabor

19.00 horas - Dani Leiva

20.05 horas - Ona Mafalda

21.10 horas - Carencias Afectivas

22.15 horas - Alberto & García

23.20 horas - Ortiga

00.25 horas - Pirri Román

01.15 horas - Kill The Clowns

02.20 horas - Rober Biond

03.25 horas - Maikie

Escenario Ribera del Duero

19.50 horas - Nacho Vegas

21.30 horas - Veintiuno

23.35 horas - Guitarricadelafuente

01.55 horas - RVFV

03.50 horas - Serial Killerz

Escenario Porklovers