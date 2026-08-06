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Quién actúa hoy en el Sonorama Ribera: artistas y horarios de este jueves 6 de agosto

La segunda jornada del festival que se celebra en la localidad burgalesa de Aranda de Duero cuenta en su cartel de esta jornada con Guitarricadelafuente, Rigoberta Bandini, Rusowsky y Veintiuno como platos fuertes.

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Rigoberta Bandini en las Noches del Botánico
Rigoberta Bandini en las Noches del Botánico | Ricardo Rubio / Europa Press

Europa FM

Madrid 06/08/2026 09:53

Este jueves, el Sonorama Ribera estrena la jornada desde las 12:00 horas en la Plaza del Trigo, la Plaza de la Sal y el Escenario El Charco.

A partir de ahí la música en directo no dejará de sonar en los nueve escenarios del festival con Europa FM como radio oficial, distribuidos por Aranda de Duero, con Guitarricadelafuente, Rigoberta Bandini y Rusowsky encabezando el cartel y con Europa FM como radio oficial.

Los últimos conciertos serán los de Peces Raros, Sobrinus, Maikie, Serial Killerz y Ale Acosta, que empezarán entre las 3:00 y las 4:10 horas de la madrugada y cerrarán la jornada.

Estos son los artistas, escenarios y horarios previstos para el jueves 6 de agosto:

Escenario Plaza del Trigo Vibra Mahou

  • 12.00 horas - Sobrezero
  • 13.00 horas - Las Petunias
  • 14.00 horas - Calequi y las Panteras
  • 15.00 horas - Actuación sorpresa

Escenario Plaza La Sal Vibra Mahou

  • 12.00 horas - We Are Mono
  • 12.55 horas - Norte Perdido
  • 13.50 horas - Soyla
  • 14.45 horas - Hostia Pedagógica
  • 15.30 horas - Go Cactus
  • 16.20 horas - Tardeo Cool DJ's
  • 17.10 horas - DJ Felipe

Escenario Charco

  • 12.00 horas - Barbi Recanati
  • 13.00 horas - Ángela González
  • 14.00 horas - Mabu
  • 15.00 horas - La Delio Valde
  • 16.00 - Los Vinagres
  • 17.00 horas - Tiburona

Escenario Le Club/Café Central

  • 13.00 horas - Winter & Torres
  • 16.30 horas - She's A Star DJ

Escenario Aranda de Duero

  • 19.00 horas - Karavana
  • 20.40 horas - Ramoncín
  • 22.25 horas - Rigoberta Bandini
  • 00.45 horas - Rusowsky
  • 03.00 horas - Peces Raros

Escenario Indexa

  • 19.00 horas - Galerna
  • 20.40 horas - Vera Fauna
  • 22.20 - Ángeles Toledano
  • 00.00 horas - La Blackie
  • 01.40 horas - Mi vida rosa
  • 03.20 horas - Sobrinus

Escenario Tierra de Sabor

  • 19.00 horas - Dani Leiva
  • 20.05 horas - Ona Mafalda
  • 21.10 horas - Carencias Afectivas
  • 22.15 horas - Alberto & García
  • 23.20 horas - Ortiga
  • 00.25 horas - Pirri Román
  • 01.15 horas - Kill The Clowns
  • 02.20 horas - Rober Biond
  • 03.25 horas - Maikie

Escenario Ribera del Duero

  • 19.50 horas - Nacho Vegas
  • 21.30 horas - Veintiuno
  • 23.35 horas - Guitarricadelafuente
  • 01.55 horas - RVFV
  • 03.50 horas - Serial Killerz

Escenario Porklovers

  • 19.50 horas - Alberto.Vela
  • 21.30 horas - El Nido
  • 23.20 horas - We Are Scientists
  • 00.50 horas - Egon Soda
  • 02.30 horas - Valira
  • 04.10 horas - Ale Acosta