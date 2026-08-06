Quién actúa hoy en el Sonorama Ribera: artistas y horarios de este jueves 6 de agosto
La segunda jornada del festival que se celebra en la localidad burgalesa de Aranda de Duero cuenta en su cartel de esta jornada con Guitarricadelafuente, Rigoberta Bandini, Rusowsky y Veintiuno como platos fuertes.
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Este jueves, el Sonorama Ribera estrena la jornada desde las 12:00 horas en la Plaza del Trigo, la Plaza de la Sal y el Escenario El Charco.
A partir de ahí la música en directo no dejará de sonar en los nueve escenarios del festival con Europa FM como radio oficial, distribuidos por Aranda de Duero, con Guitarricadelafuente, Rigoberta Bandini y Rusowsky encabezando el cartel y con Europa FM como radio oficial.
Los últimos conciertos serán los de Peces Raros, Sobrinus, Maikie, Serial Killerz y Ale Acosta, que empezarán entre las 3:00 y las 4:10 horas de la madrugada y cerrarán la jornada.
Estos son los artistas, escenarios y horarios previstos para el jueves 6 de agosto:
Escenario Plaza del Trigo Vibra Mahou
- 12.00 horas - Sobrezero
- 13.00 horas - Las Petunias
- 14.00 horas - Calequi y las Panteras
- 15.00 horas - Actuación sorpresa
Escenario Plaza La Sal Vibra Mahou
- 12.00 horas - We Are Mono
- 12.55 horas - Norte Perdido
- 13.50 horas - Soyla
- 14.45 horas - Hostia Pedagógica
- 15.30 horas - Go Cactus
- 16.20 horas - Tardeo Cool DJ's
- 17.10 horas - DJ Felipe
Escenario Charco
- 12.00 horas - Barbi Recanati
- 13.00 horas - Ángela González
- 14.00 horas - Mabu
- 15.00 horas - La Delio Valde
- 16.00 - Los Vinagres
- 17.00 horas - Tiburona
Escenario Le Club/Café Central
- 13.00 horas - Winter & Torres
- 16.30 horas - She's A Star DJ
Escenario Aranda de Duero
- 19.00 horas - Karavana
- 20.40 horas - Ramoncín
- 22.25 horas - Rigoberta Bandini
- 00.45 horas - Rusowsky
- 03.00 horas - Peces Raros
Escenario Indexa
- 19.00 horas - Galerna
- 20.40 horas - Vera Fauna
- 22.20 - Ángeles Toledano
- 00.00 horas - La Blackie
- 01.40 horas - Mi vida rosa
- 03.20 horas - Sobrinus
Escenario Tierra de Sabor
- 19.00 horas - Dani Leiva
- 20.05 horas - Ona Mafalda
- 21.10 horas - Carencias Afectivas
- 22.15 horas - Alberto & García
- 23.20 horas - Ortiga
- 00.25 horas - Pirri Román
- 01.15 horas - Kill The Clowns
- 02.20 horas - Rober Biond
- 03.25 horas - Maikie
Escenario Ribera del Duero
- 19.50 horas - Nacho Vegas
- 21.30 horas - Veintiuno
- 23.35 horas - Guitarricadelafuente
- 01.55 horas - RVFV
- 03.50 horas - Serial Killerz
Escenario Porklovers
- 19.50 horas - Alberto.Vela
- 21.30 horas - El Nido
- 23.20 horas - We Are Scientists
- 00.50 horas - Egon Soda
- 02.30 horas - Valira
- 04.10 horas - Ale Acosta