El BRISA pone ritmo a Málaga en una primera jornada encabezada por Love of Lesbian

El recinto del Dique de Levante ha sido el centro musical de Málaga, con los entusiasmados fans que se han acercado a disfrutar de todas las actuaciones de la jornada inaugural del BRISA. Una cita ineludible para los amantes de la música de la Costa del Sol gracias a la gran variedad de artistas y estilos que condesa el festival en el que Europa FM ejerce como radio oficial.

Las primeras ovaciones de la jornada inaugural fueron dedicadas al madrileño David Otero, cuya nostalgia y solidez precedió al empuje que está ejerciendo Barry B como uno de los artistas con más proyección del país.

Una forma ideal para predisponer al público ante el plato fuerte de la noche: la actuación de Love of Lesbian. Los de Barcelona demostraron la conexión que sienten con el público malagueño, que coreó cada uno de los himnos de la veterana banda como Ejército de salvación o Club de fans de John Boy. El cierre estuvo protagonizado por el colectivo de música electrónica Hot Chip DJ Set, que puso a bailar a todos los presentes con su dance contemporáneo.

En cuanto al espacio dedicado al talento emergente, BRISA ha demostrado su apuesta por nuevos creadores como Pilu, Monte Ventura, Pequeño Mal y Something About Tsunamis, quienes consiguieron hacer llegar su música al gran público del festival.

De cara a este viernes, el nombre de Amaia luce en la cabeza de un cartel en el que también figuran los vallisoletanos Siloé, León Benavente, Soleá Morente o Samuraï.