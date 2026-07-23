Setlist del concierto de Don Omar en Barcelona: orden de todas las canciones
Este jueves 23 de abril, el Cook Music Fest de Barcelona acoge el tercer show de Don Omar en nuestro país de este verano. Te contamos qué canciones canta el artista durante el concierto.
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Tras dos noches mágicas en Tenerife y Sevilla, Don Omar actúa este jueves 23 de julio en Barcelona. El puertorriqueño se subirá al escenario del Estadi Olímpic como parte del Cook Music Fest, en la que se espera que sea una de las citas musicales más importantes de este verano en la ciudad condal.
A las 21:30, después de las actuaciones de Greeicy y Beéle, El Don, que conversó hace unos días con Europa FM, dará comienzo a un concierto en el que no faltarán los grandes temas que han marcado su carrera, como Danza Kuduro, Dile, Dale Don Dale o Pobre Diabla. Descubre el listado completo a continuación.
Setlist de Don Omar
- Dale Don dale
- Repórtense
- Hasta abajo
- Guaya Guaya
- Dile
- Pobre diabla
- Mayor que yo
- Baila morena/ Amor de colegio
- Ayer la vi
- Saló el sol
- Ojitos chiquitos
- Virtual Diva
- Sexy Robótica
- Ella y yo
- Conteo
- Taboo
- Hasta que salga el sol
- Danza kuduro
- Bandoleros