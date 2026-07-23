Setlist del concierto de Don Omar en Barcelona: orden de todas las canciones

Tras dos noches mágicas en Tenerife y Sevilla, Don Omar actúa este jueves 23 de julio en Barcelona. El puertorriqueño se subirá al escenario del Estadi Olímpic como parte del Cook Music Fest, en la que se espera que sea una de las citas musicales más importantes de este verano en la ciudad condal.

A las 21:30, después de las actuaciones de Greeicy y Beéle, El Don, que conversó hace unos días con Europa FM, dará comienzo a un concierto en el que no faltarán los grandes temas que han marcado su carrera, como Danza Kuduro, Dile, Dale Don Dale o Pobre Diabla. Descubre el listado completo a continuación.

Setlist de Don Omar