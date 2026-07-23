Quiénes son los invitados de Pasapalabra hoy: así son Antonio Garrido, Nuria Fergó, Javi Collado y Vania Millán

Pasapalabra estrena una nueva tanda de invitados, cuatro rostros muy conocidos del mundo de la interpretación, la música y la televisión se incorporan al concurso de Roberto Leal para poner a prueba sus conocimientos y ayudar a los concursantes en cada prueba. Te contamos quiénes son Antonio Garrido, Nuria Fergó, Javi Collado y Vania Millán.

Antonio Garrido

Antonio Garrido es uno de los actores más populares de la televisión española gracias al éxito de series como Los Protegidos. Aunque comenzó su carrera como presentador de programas, pronto dio el salto definitivo a la interpretación, convirtiéndose en un rostro habitual de la pequeña pantalla. A lo largo de su trayectoria ha participado en series de gran éxito como la mencionada serie de Atresmedia, Amar es para siempre, Servir y proteger o la reciente Ágata y Lola, además de intervenir en numerosas películas y producciones teatrales.

Nuria Fergó

La cantante Nuria Fergó lleno las pantallas de todo el país cuando alcanzó la fama tras convertirse en una de las concursantes más queridas de la primera edición de Operación Triunfo. Desde entonces ha desarrollado una sólida carrera musical, con varios discos y éxitos que la han mantenido al pop y a la canción española. Además, su participación en musicales o programas de televisión muestran una faceta distinta de la andaluza, donde siempre llama la atención su carisma.

Javi Collado

Javi Collado es un actores más versátiles del panorama al combinar interpretación, canto y danza, siendo habitual en espectáculos musicales, además sus papeles en series como Acacias 38, Amar es para siempre, La Moderna o, también, en Ágata y Lola.

Vania Millán

Vania Millán saltó a la fama tras proclamarse Miss España 2002 y representar a nuestro país en el certamen de Miss Universo. Desde entonces, la pontevedresa no ha dejado de estar ligada al mundo de la moda y la televisión, participando en diferentes programas y realities, además de colaborar habitualmente en medios de comunicación .