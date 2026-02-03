Bruno Mars anuncia otro disco en 2026, 'The Collaborations'

A raíz del nombramiento de Bruno Mars como embajador del evento Record Store Day 2026, el cantante ha anunciado la publicación de un nuevo disco para este 2026: The Collaborations.

Esta noticia llega casi un mes después del anuncio de su cuarto disco en solitario, The Romantic, el cual verá la luz el 27 de febrero, 10 años después de su disco 24k Magic.

Con The Collaborations, Bruno Mars reunirá algunas de sus colaboraciones más exitosas, pero solamente estará disponible en formato físico y, por lo tanto, de forma limitada dentro de Estados Unidos.

El evento Record Store Day

A través del vídeo de YouTube en el que se le anunciaba como embajador del Record Store Day de este año, el cantante ha querido hacer una apología de la compra de discos en físico.

"Las tiendas de discos independientes son muy importantes porque te dan la oportunidad de sumergirte y rodearte de música", confesaba el intérprete de I Just Might. "Me encanta poder estar físicamente rodeado de música. No solo mirar tu teléfono y descargar algo o escuchar algo, sino ver todo este hermoso arte a tu alrededor. Me inspira".

El evento, el cual tendrá lugar el 18 de abril y fue creado con la intención de "celebrar la cultura de la tienda de discos de propiedad independiente", presentará nuevos lanzamientos en múltiples tiendas físicas para incentivar la compra en este formato.

¿Qué colaboraciones incluira?

Este nuevo objeto de culto para coleccionistas y los fans más acérrimos será un completo homenaje a su trayectoria, en la que ha contado con la ayuda de grandes artistas.

Según Rolling Stone, el disco contendrá colaboraciones como Uptown Funk, con Mark Ronson; Die With a Smile, con Lady Gaga y Apt., nominada a los Grammys, con Rosé.

Sin embargo, es muy posible que también se incluyan temas comoGrenade (Remix), con Lil Wayne;Finesse (Remix), con Cardi B; y Leave the Door Open, uno de los temas que canta junto a Anderson .Paak en su disco colaborativo.