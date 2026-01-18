¿Qué hacían los artistas en 2016? Bruno Mars, Aitana, Rosalía y más

El 2026 ya ha comenzado, pero muchos nostáligos se niegan a que el tiempo pase y les gustaría volver al 2016. Prueba de ello es el Trend del 2016, el cual consiste en publicar imágenes de aquel año para echar la vista atrás y compartir cuánto hemos cambiado.

Esta tendencia se ha estado viralizando en redes sociales durante las últimas semanas. De hecho, algunos famosos se han sumado a él, publicando su versión en sus perfiles.

Por eso, en Europa FM nos hemos preguntado qué estaban haciendo 14 de los cantantes más sonados en 2016 para comprobar cuánto han evolucionado en los últimos 10 años.

Aitana, aún en el anonimato

Antes de convertise en nuestra superestrella nacional, Aitanacomenzó su andadura dentro de la música en Operación Triunfo, allá por el 2017. Pero, antes de ello, en 2016 era una chica de 16-17 años con el sueño de triunfar en la música.

Tanto es así que empezó a componer sus primeras canciones como Laws About Me, la cual fue publicada en YouTube el 12 de agosto de 2015.

Sin embargo, por aquel entonces Aitana estaba estudiando Bachillerato de Artes Plásticas, por lo que estaba muy centrada en sus estudios. No sería hasta julio de 2017 cuando realizó el examen de selectividad en Madrid, cuando se presentó a las audiciones de Operación Triunfo y fue seleccionada.

Gracias a esta decisión, quedó en segunda posición en el concurso, fue una de las candidatas a representar a España en Eurovisión 2018 y comenzó su carrera a nivel nacional e internacional.

El debut de Ana Mena

En 2016, Ana Mena tenía muy claro que quería dedicarse a la música, y prueba de ello son todas las canciones que publicó en su canal de YouTube, con su primer sencillo bajo el nombre No soy como tú crees.

Esta canción pop hizo que la compararan con Meghan Trainor. Gracias a su éxito, fue nominada a algunos galardones y ganó el Premio Málaga Joven. Un año después de su primer éxito, logró su primera colaboración con CNCO en Ahora Lloras Tú.

Lady Gaga y uno de sus mayores éxitos

Para Lady Gaga, 2016 fue un año de grandes éxitos con el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, Joanne, el cual incluye su conocidísimo Million Reasons. El nombre del disco fue un tributo a su tía, quien falleció de lupus en 1974.

Sin embargo, también tuvo la oportunidad de interpretar el himno nacional de Estados Unidos durante la Super Bowl 50 e hizo un tributo a David Bowie en los Grammy, varias semanas después de su fallecimiento. Además, actuó en los Premios Oscar para cantar Til It Happens to You junto a víctimas de abuso sexual.

Entre los temas que lanzó este año se encuentran Perfect Illusion, siendo un éxito en varios países del mundo como España. Este año también realizó su Dive Bar Tour, una pequeña gira promocional de su disco en bares en honor a sus inicios.

El disco Joanne fue nominado a Mejor álbum vocal de pop en los Grammy, y Million Reasons a Mejor interpretación de pop solista.

Rosalía y su vena flamenca

Sin duda, Rosalía ha sido una de las artistas que más ha revolucionado el panorama nacional e internacional, pero hay quien desconoce que sus orígenes estaban muy relacionados con el flamenco más puro.

En 2016, fue la telonera del artista flamenco Miguel Poveda en el Festival de Jazz de Jerez de 2016 y actuó con Rocío Márquez en la presentación de su disco El Niño en el Primavera Sound, producido por Raül Refree.

Su relación con este cantante le permitió trabajar con él en dos álbunes, firmar con Universal Music y mudarse a California. Allí, Rosalía creó su primer álbum, Los Ángeles (2017), que habla de la muerte de forma muy directa y cuenta con reelaboraciones de clásicos del flamenco. Este mismo año, fue nominada a Mejor artista nuevo en los Latin Grammy.

Otro de sus grandes éxitos fue su colaboración con C. Tangana, Antes de morirme, la cual se volvió todo un éxito en 2018. Además, coescribieron ocho de las once canciones de El Mal Querer (2018), segundo álbum de Rosalía, y comenzaron una relación que duró hasta 2018.

Bruno Mars y su tercer disco

Con el regreso de Bruno Mars en boca de todos, 2016 es un año que cobra gran importancia en su carrera.

El éxito Uptown Funk, su colaboración con Mark Ronson, ganó los Grammy a Mejor grabación del año, Mejor canción del año y Mejor interpretación pop de un dúo o grupo. Al mismo tiempo, el cantante y su mánager se separaron después de nueve años trabajando juntos.

Además, hay que tener en cuenta que en 2016 Bruno Mars llevaba cuatro año sin sacar música, por lo que el estreno de su canción 24K Magic fue muy bien recibido por los fans. Días después, publicóVersace On The Floor. Ambos temas se encontrarían dentro de su tercer disco 24K Magic.

Meses después, inicó una gira por Europa y Norteamérica bajo el título 24K Magic World Tour, con la cual pasó por España.

Ed Sheeran cosecha éxitos

Por aquella época, Ed Sheeran acababa de lanzar su segundo álbum de estudio, X, contando en 2016 con más de 2,21 millones de copias vendidas en Estados Unidos y siendo dos veces Disco de Platino. Entre los grandes éxitos de este trabajo, encontramos Photograph, Sing, Don't y Thinking Out Loud, ganando por este último los Grammy a Canción del año y Mejor interpretación de pop vocal solista.

Después de un año de pausa en la música y en las redes sociales, Sheeran anunció el lanzamiento de un nuevo álbum a través de la publicación de una fotografía con fondo azul. Este disco sería ÷, el cual fue lanzado en 2017.

Dani Fernández inicia su camino como solista

Justo en 2016, ocurrió la separación de la banda Auryn, entre cuyos integrantes se encontraba Dani Fernández. A partir de este punto, el artista decidió comenzar un proyecto en solitario, contando con la ayuda de artistas españoles como Funambulista, Juan Ewan, Andrés Suárez, Marwán y Tato Latorre.

En el mes de diciembre, publicó en su canal de YouYube una versión de No saben de ti, de Andrés Suárez, marcando así el estilo musical que tomaría su carrera.

Durante los años siguientes, Dani Fernández continuó subiendo otras covers, incluidas versiones acústicas de sus propias canciones que estarían dentro de su primer álbum. Entre ellas se encontraba Te esperaré toda la vida, la cual fue publicada en 2018, marcando su primer gran éxito.

Dani Martín crece en solitario

Este año también fue clave para Dani Martín, pues estrenó su tercer álbum en solitario tras la separación de El Canto del Loco.

Su dico, bajo el nombre La Montaña Rusa, fue anunciado en mayo de 2016 en El Hormiguero, donde interpretó en directo uno de los éxitos del album, Las Ganas. Además, para celebrar el lanzamiento, en septiembre recorrió las calles de Madrid en un autobús, cantando algunos de los temas del disco.

En septiembre y octubre realizó una gira de dos únicos conciertos para celebrar sus 15 años de carrera, llenando Las Ventas y el Pabellón Olímpico de Badalona. Esta minigira, titulada La Cuerda Floja, contó con Leiva, Sidecars y Estopa como artistas invitados y sirvió de antesala para la gira internacional que comenzaría el próximo año.

Leiva se fortalece como artista

Por su parte, en este año Leivalanzó Monstruos, su tercer álbum en solitario, el cual se convirtió en Disco de Oro en 2017. Algunos temas de este álbum, como Sincericidio, alcanzaron el número uno en las listas de éxitos.

Meses después, empezó con su gira con el mismo nombre por España y Sudamérica y produjo un disco de Abel Pintos, 11.

Pablo Alborán, en su mejor momento

Tras finalizar con su gira Tour Terral en 2015, Pablo Alborán estrenó el álbum Tour Terral - Tres noches en Las Ventas, el cual fue grabado durante el último de los tres conciertos que tuvieron lugar en Madrid. En él estuvieron sobre el escenario artistas invitados como Alejandro Sanz, Bebe, Jorge Drexler y Carminho.

En este disco también se incluyeron temas inéditos como Entre un compás o la banda sonora de la películaPalmeras en la nieve, compuesta junto a Lucas Vidal. Con este último tema logró una nominación a los Premios Goya en la categoría Mejor canción original, el cual terminaron ganando.

También estuvo nominado a Mejor álbum pop latino por Terral en los Grammy y obtuvo la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro en el Festival de Viña del Mar. Pero la cosa no se quedó ahí: también lanzó el sencillo Se puede amar, que formó parte de la banda sonora de la telenovela Tres veces Ana.

Viva Suecia

A pesar de que Viva Suecia se formó en 2013, no fue hasta 2016 cuando sacaron su primer álbum, La Fuerza Mayor, el cual combinaba canciones nuevas con temas de su EP anterior. Entre las composiciones inéditas, el sencillo Bien por ti se convirtió en uno de sus primeros himnos.

Durante 2016 giraron por varias ciudades españolas como Granada, Almería, Málaga, Murcia y Madrid, y estuvieron en algunos festivales como el SanSan Festival junto a otros artistas como Miss Cafeina, Izal o Varry Brava, teniendo una muy buena acogida de su proyecto.

Leire Martínez

Ocho años después de la entrada de Leire Martinez a La Oreja de Van Gogh, la banda se encontraba en un buen momento con el estreno de El planeta imaginario, séptimo del grupo y tercero junto a Leire. Entre sus temas más conocidos destacan Diciembre, Estoy contigo y Verano, recibiendo este último la certificación de Disco de Oro en España.

Por otra parte, este año fue cuando comenzó la gira El Planeta Imaginario Tour, en la cual presentaron las nuevas canciones en directo. Además, este fue un año importante a nivel personal para Leire, pues se convirtió en madre de su hijo Lucas, compaginando el tiempo en familia con su carrera artística.

Taylor Swift, entre el éxito y la polémica

Si algo sabe hacer bien Taylor Swift es romper récords, y así lo hizo este año al convertirse en la primera mujer en ganar dos veces el Grammy a Álbum del año. En 2016, recibió este premio por el disco 1989, junto al Grammy a Mejor álbum de pop vocal y el premio al Mejor vídeo musical por Bad Blood.

En el ámbito personal, la estadounidense finalizó su relación con el DJ Calvin Harris, con quien coescribió el sencillo This Is What You Came For, cantado por Rihanna. Además, también tuvo dos relaciones cortas con el actor Tom Hiddleston y comenzó una relación de seis años con el actor Joe Alwyn.

Pero este año también estuvo marcado por la polémica, pues Kanye West lanzó el sencillo Famous, en el cual se dirije a ella diciéndola "I made that bitch famous", iniciándose toda una campaña de cancelación hacia ella y adquiriendo el sobrenombre de serpiente.

Damiano David y la fundación de Måneskin

El 2016 fue un año determinante para el futuro musical de Damiano David, pues fue el momento en el que se fundó el grupo Måneskin junto a sus compañeros Victoria De Angelis, Thomas Raggi y Ethan Torchio.

Al principio, comenzaron como músicos callejeros por las calles de Roma, probando su química como banda y ganando experiencia en directo. Bajo el liderazgo de Damiano David, la banda empezó a escribir sus canciones y se preparó para su salto al talent show X Factor Italia en 2017, donde quedaron segundos y llamaron la atención de la industria.

La intención de la banda era participar en The Pulse Contest, un concurso de Roma para bandas emergentes, pero no pudieron hacerlo por no tener un nombre registrado. Al final, se decantaron por Måneskin, luz de la luna en danés. No sería hasta 2017 cuando lanzarían sus primeras covers y su primer EP Chosen.