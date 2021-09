La brutal confesión de Miley Cyrus sobre su salud mental en pleno concierto: "Es una situación terrorífica"

La cantante Miley Cyrus se ha mostrado siempre abierta para hablar de los temas con más tabúes para la sociedad –su sexualidad, su divorcio, las adicciones...–, y el estado de su salud mental no ha sido una excepción.

Así lo ha hecho durante su concierto en el festival Summerfest 2021 de Milwaukee, donde decidió parar el show para reconocer ante los espectadores presentes en el recinto que, minutos antes, había estado a punto de sufrir un ataque de pánico sobre el escenario.

"Hace un par de canciones, cuando las luces se apagaron, me volví hacia Stacy –su director musical y baterista, Stacy Jones–, a quien conozco desde los 12 años, y le dije que me sentía como si estuviera teniendo un ataque", ha explicado la cantante.

"Como todos los demás, durante el último año y medio he estado aislada. Impresiona mucho estar de vuelta en un lugar que antes solía sentirse como una segunda casa. Ya no me siento así por todo el tiempo que pasé en casa encerrada", decía Miley Cyrus sincerándose.

Según ha explicado la artista, que saltó a la fama tras interpretar a Hannah Montana en la serie de Disney Channel, la pandemia ha agravado los problemas de ansiedad que sufre y, aunque este no es el primer show que ha ofrecido tras la pandemia, sí que ha sido en el que más ha notado las consecuencias de su tiempo encerrada.

"Sé que esto ha sido muy drástico. Es una situación alarmante y terrorífica, y salir de ella también da algo de miedo", ha confesado, asegurando que quería ser "honesta, porque siéndolo también siento menos miedo". "El año pasado desvaneció esta línea, esta cortina, y estamos permitiendo que la gente nos vea en nuestros estados más vulnerables, más aislados, más heridos o más asustados. Y creo que eso es algo que nos empodera", reiteraba.

Esta brutal confesión de Miley Cyrus no hizo más que levantar al público, que no dudó en aplaudir a la cantante por su sinceridad. “Estoy volviendo a acostumbrarme al escenario, no hay ningún sitio más en el que quisiera estar”, concluyó la cantante.

Los estragos mentales de su paso por Disney

No es la primera vez que Miley habla sobre su salud mental y los problemas que ello le ha conllevado durante los años. Su temprano salto a la fama, con tan solo 13 años, la obligó a crecer demasiado pronto y, con el tiempo, le ocasionó muchas dificultades con las que sigue cargando a día de hoy.

De hecho, hace unos años, en una entrevista para la cadena de televisión CBS, la joven aseguró que, aunque su infancia como Hannah Montana le había traído muchas cosas buenas, no había sido fácil para ella.

“Creo que ahora que soy lo suficientemente mayor, me doy cuenta de que era mucho para un niño”, reflexionó Miley Cyrus en esta entrevista, donde habló de una transformación tanto a nivel personal como profesional. “Creo que me marcó y causó un daño severo en mi psique como persona adulta”, reiteraba.