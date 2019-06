BTS arrasa con el teaser de ‘Lights’, su nuevo single

Los fans de BTS siguen recibiendo regalos en forma de música. Por una parte, la banda ha presentado el primer teaser de Lights, su próximo single que lanzará el 3 de julio.

El vídeo, de solamente 37 segundos, se ha posicionado como uno de los más vistos en Youtube.

A través de las imágenes, vemos a los miembros del grupo en un cine y en un cajero automático. Asimismo, también escuchamos la voz de Jung-kook en lo que podría ser las primeras notas de este esperado tema.

Por otro lado, esta no ha sido la única sorpresa de Jung-kook, V, Ji-min, Suga, Jin, Rm y J-Hope. Tras su colaboración con Charli XCX en Dream Glow y A Brand New Day con Zara Larsson, BTS presenta All Night, tema que forma parte de la trilogía de canciones para su videojuego, BTS World que se presentará el próximo 25 de junio.